サンリオが、2026年でデビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」の巨大立体オブジェ出現イベント「ポムポムプリン 渋谷でしらんぷりん♪」のお披露目会を「SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース」にて開催。

お披露目会では、高さ・幅ともに約3メートルの「ポムポムプリン」の立体オブジェがお目見えし、渋谷の街に寝転ぶ巨大「ポムポムプリンのユニーク」な姿に、会場は笑顔に包まれました☆

サンリオ「ポムポムプリン」巨大オブジェ「ポムポムプリン 渋谷でしらんぷりん♪」お披露目レポート

展示期間：2026年4月15日(水)〜4月21日(火)

展示場所：

・SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース

・MAGNET by SHIBUYA109 エントランスイベントスペース

・渋谷モディ 1階 店頭プラザ

2026年の1年間をデビュー30周年のアニバーサリーイヤーとしている「ポムポムプリン」

「むずかしいこと、しらんぷりん♪」をキーメッセージに、忙しい毎日にくすっと笑えてふっと肩の力が抜ける癒やしを届けています。

周年企画の一環として展開されている「ポムポムプリン 渋谷でしらんぷりん♪」は、渋谷の街3カ所にそれぞれ違ったポーズで出現するポムポムプリン巨大立体オブジェと一緒に写真を撮ったり、ポムポムプリンのおしゃべりを聞いたりできる体験イベントです。

新生活が始まったこの時期に、のびのびとくつろぐ「ポムポムプリン」が渋谷の街でそっと寄り添い、ほっとひと息つける癒やしを届けてくれます。

イベント1週間限定で「SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース」「MAGNET by SHIBUYA109 エントランスイベントスペース」「渋谷モディ 1階 店頭プラザ」に「ポムポムプリン」のオブジェが出現。

巨大ポムポムプリンを初お披露目！渋谷の街中に癒やしをお届け

「SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース」にて開催されたお披露目会では、「ポムポムプリン」の巨大立体オブジェのアンベールを実施。

覆われた布が外されると、高さ・幅ともに約3メートルの巨大な「ポムポムプリン」が現れ、会場からは感嘆の声が上がりました。

オブジェは「ポムポムプリン」とおともだちの「マフィン」が寝そべるデザインで、多くの人が行きかう渋谷の中心でのびのびとくつろぐポムポムプリンらしい姿に注目が集まりました。

さらに「ポムポムプリン」が「今日は〜、むずかしいこと、しらんぷりん♪」「ポムポムな1日になりますよ〜に！」などとおしゃべりすると、会場は笑顔に包まれ、「シュールすぎる」「癒される〜」といった声が上がりました☆

「ポムポムプリン 渋谷でしらんぷりん♪」詳細

渋谷の3カ所に、癒やしを届ける「ポムポムプリン」の巨大立体オブジェが期間限定で出現中。

高さ・幅ともに約3メートルの大きな「ポムポムプリン」がおしゃべりする特別仕様となっています。

「SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース」「MAGNET by SHIBUYA109 エントランスイベントスペース」「渋谷モディ 1階 店頭プラザ」にておともだちの「マフィン」「スコーン」「ベーグル」と一緒にゲストをお出迎え。

さらに、「SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース」では、来場された方自身のスマートフォンで二次元コードを読み込み、「ポムポムプリン」と一緒に写真を撮影できるフォト撮影企画も実施されます。

撮影した写真は「ポムポムプリン」のオリジナルスタンプでデコレーションすることができ、プリントして思い出としてお持ち帰れるのも嬉しいポイントです☆

SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース

SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースに登場しているのは「ポムポムプリン」と「マフィン」

くつろぐ「ポムポムプリン」の耳の上に、「マフィン」がちょこんとのったデザインです。

MAGNET by SHIBUYA109 エントランスイベントスペース

MAGNET by SHIBUYA109 エントランスイベントスペースに設置されているのは「ポムポムプリン」と「スコーン」

寝そべる「ポムポムプリン」のおなかを背もたれにして「スコーン」がおすわりしている姿が楽しめます。

渋谷モディ 1階 店頭プラザ

渋谷モディ 1階 店頭プラザに登場するのは「ポムポムプリン」と「ベーグル」

おすわりする「ポムポムプリン」に「ベーグル」が寄り添う姿がとってもキュート☆

SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース「ポムポムプリン 渋谷でしらんぷりん♪」と記念撮影

実施場所：SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース

「SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース」では、来場された方自身のスマートフォンで二次元コードを読み込み、「ポムポムプリン 渋谷でしらんぷりん♪」との記念撮影が楽しめます。

撮影した写真は「ポムポムプリン」のオリジナルスタンプでデコレーション可能です。

データで保存できるほか、会場でプリントして、思い出としてお持ち帰りることもできます。

※展示物には手を触れないでください

※記念撮影の印刷はひとり1枚までです。印刷用紙の数に限りがあるため、なくなり次第終了となります

※画像はイメージです

渋谷の3カ所の大型ビジョンで30周年コンセプトムービーなどを放映

放映場所：

渋谷スクランブル交差点周辺の大型ビジョン(「Q‘S EYE」)放映期間：2026年4月15日(水)〜4月21日(火)「MAGNET by SHIBUYA109」上の大型ビジョン(「109フォーラムビジョン」)放映期間：2026年4月15日(水)〜4月21日(火)「渋谷モディ店頭ビジョン」放映期間：2026年4月3日(金)〜4月19日(日)

渋谷スクランブル交差点周辺の大型ビジョンと

「MAGNET by SHIBUYA109」上の大型ビジョン、「渋谷モディ店頭ビジョン」にて、期間限定で「ポムポムプリン」30周年のコンセプトムービーを放映。

ほかにも「ポムポムプリン」に関連した映像も楽しむことができます。

TikTokでARエフェクトを公開

公開日：2026年4月15日(水)

TikTok ARエフェクトURL：https://sanrio.site/hULzR

TikTokにて「ポムポムプリン」のARエフェクトを公開中。

ARエフェクトを通して撮影することで、大きな「ポムポムプリン」が画面上に現れ、何気ない毎日に「ポムポムプリン」がふっと現れるような体験が楽しめます。

いつもの景色やお出かけ先での撮影など、さまざまなシーンでの撮影を通して「ポムポムプリン」との特別なひとときが楽しめるエフェクトです。

30周年を迎えた「ポムポムプリン」の巨大立体オブジェが渋谷3カ所に出現。

「ポムポムプリン」の巨大オブジェ「ポムポムプリン 渋谷でしらんぷりん♪」は2026年4月21日まで出現中です☆

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