中国の習近平国家主席が15日にロシアのラブロフ外相と会い、両国間でさらに緊密な戦略的疎通をすると明らかにした。

習主席は前日に王毅外相の招きで中国を訪問したラブロフ外相と人民大会堂で会い「両国外相は私とプーチン大統領が達成した共同認識を全面的に実践し、戦略的疎通を強化して協同を緊密にしなければならない」と強調した。

王外相は14日、ラブロフ外相に漢詩の一節を引用して中ロ協力を強調した。王外相は「中ロ関係は『流れる雲が視野をさえぎっても恐ろしくなく（不畏浮雲遮望眼）』、各領域の協力は『多くの試練にもより強固に固まるだろう（千磨万撃還堅勁）』」と話した。それぞれ宋の王安石と清の鄭板橋の詩句から習主席がたびたび引用する一節だ。

これに対し米国のホルムズ海峡逆封鎖で中国のイラン産原油需給が厳しくなってもロシア産原油と天然ガスの供給を増やして克服するという考えという分析が出ている。

王外相はまた「双方は国際舞台で互いに協力し呼応しながら激変の中でさらに大きな責任感を世界に示す」として中ロ協力の重要性を説明した。米国を遠回しに批判したものだ。

プーチン大統領の中国訪問も公式化した。新華社通信は「双方は年内に両国の首脳会談準備を協議し、時間を調整した」と発表した。ロシア外務省によると、ラブロフ外相は冒頭発言でプーチン大統領の訪中時期がすでに確定したと話した。

ラブロフ外相さらにプーチン大統領の訪中日がすでに確定したとも話した。「（両国首脳の）このような出会いはすでにスケジュールが組まれており、きょうわれわれはこの問題を詳しく話し合うだろう」としながらだ。これと関連し習主席と王外相は2001年7月16日に当時の江沢民主席がモスクワでプーチン大統領と締結した中ロ全面戦略協同パートナー条約締結25周年を強調した。プーチン大統領の訪中が来月か遅くとも7月までに実現するものとみられる。

両国外相は韓半島（朝鮮半島）問題も議論した。ラブロフ外相は「ユーラシア大陸の東部でも危険なゲームが台湾と南シナ海で同時に続いており、韓半島でも緊張が高まっている」と話した。