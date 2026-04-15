記事ポイント 大江戸ビール祭り2026春は入場無料で全国のクラフトビールを飲み比べできます。中野四季の森公園は駅から徒歩5分で、仕事帰りや週末のお出かけにも立ち寄りやすい会場です。春限定ビールやフード、公式グッズもそろい、初心者からビールファンまで楽しめます。 大江戸ビール祭り2026春は入場無料で全国のクラフトビールを飲み比べできます。中野四季の森公園は駅から徒歩5分で、仕事帰りや週末のお出かけにも立ち寄りやすい会場です。春限定ビールやフード、公式グッズもそろい、初心者からビールファンまで楽しめます。

大江戸ビール祭り実行委員会は、中野四季の森公園イベントエリアで「大江戸ビール祭り2026春」を開催します。

大江戸ビール祭り2026春は、全国のブルワリーや海外ビールが集まり、気になる一杯を気軽に探せるクラフトビールイベントです。

中野四季の森公園は駅近の開放的な立地で、平日の一杯にも週末の昼飲みにも使いやすい会場です。

大江戸ビール祭り実行委員会「大江戸ビール祭り2026春」

開催期間：2026年5月20日(水)から5月24日(日)、5月27日(水)から5月31日(日)休催日：2026年5月25日(月)・26日(火)会場：中野四季の森公園イベントエリア（東京都中野区中野4丁目12）アクセス：JR中央線・総武線、東京メトロ中野駅より徒歩5分入場料：無料開催時間：平日16時から21時、土曜日12時から21時、日曜日12時から20時開催形式：雨天決行、荒天中止出店数：シーズン1、シーズン2合計約50社程度

大江戸ビール祭り2026春は、事前予約やチケットなしで立ち寄れます。

このイベントは、全国各地のクラフトビールや海外ビールを飲みながら、料理との組み合わせも楽しめる春のお出かけ先です。

駅近会場

中野四季の森公園イベントエリアは、都心にありながら開放感のある空間です。

会場に設置される客席テントは、春の空気を感じながら天候を気にせず過ごしやすい環境を用意します。

全国のブルワリー

出店エリア：北海道から九州までの国内ブルワリー、海外ビール出店予定：網走ビール、ISEKADO、江戸東京ビール、OKEI BREWERY、つくばブルワリー、岡崎ビールなど飲み方：各ブースで好みに合わせたビール選びを相談可能

全国のブルワリーが集まるため、遠方まで行かなくても各地の個性を中野で味わえます。

海外ビールも加わるので、定番だけでなく新しい味に出会いたい人にも向いています。

限定ビールと飲み比べ

春限定の醸造ビールやこの時期だけの特別な一杯は、会場ならではの楽しみです。

飲み比べセットは少量ずつ試せるため、クラフトビールに慣れていない人でも好みを見つけやすくなります。

フードと会場体験

フードブースは、おつまみや軽食系メニューをそろえ、ビールと合わせる楽しさを広げます。

しっかり満足感のある一品も予定されているため、食事を兼ねて立ち寄りたい人にも使いやすいイベントです。

出店者と公式グッズ

SNS：Facebook、X、Instagramで最新情報を案内主催：大江戸ビール祭り実行委員会

公式グッズは来場前後にも楽しめるアイテムとして販売されています。

出店者情報や変更は公式サイトやSNSで確認できるため、目当てのブルワリーがある人は事前チェックが便利です。

大江戸ビール祭り2026春は、駅近の公園で全国のクラフトビールを気軽に楽しめるのが魅力です。

入場無料なので、気になるブルワリーを少しずつ試したい人も立ち寄りやすくなります。

春限定の一杯や相性のいいフードは、友人との外出や週末の気分転換にもぴったりです。

大江戸ビール祭り2026春の紹介でした。

よくある質問

Q. 大江戸ビール祭り2026春はチケットが必要ですか？

A. 大江戸ビール祭り2026春は事前予約不要で、入場無料です。

Q. 大江戸ビール祭り2026春はいつ開催されますか？

A. シーズン1は2026年5月20日から24日、シーズン2は2026年5月27日から31日まで開催されます。

5月25日と26日は開催されません。

Q. 大江戸ビール祭り2026春は初心者でも楽しめますか？

A. 各ブースではスタッフがビール選びを案内し、少量ずつ試せる飲み比べセットも用意されるため、初心者でも楽しみやすいイベントです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 春空で味わう全国ブルワリー巡り！ 「大江戸ビール祭り2026春」 appeared first on Dtimes.