“出産間近”藤田ニコル、完成した“夢の衣装＆メイク部屋”を公開 高級バッグが並ぶ圧巻の棚に反響「この部屋、天国じゃん」

“出産間近”藤田ニコル、完成した“夢の衣装＆メイク部屋”を公開 高級バッグが並ぶ圧巻の棚に反響「この部屋、天国じゃん」