“出産間近”藤田ニコル、完成した“夢の衣装＆メイク部屋”を公開 高級バッグが並ぶ圧巻の棚に反響「この部屋、天国じゃん」
モデル・タレントの藤田ニコル（28）が14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。やっと完成したという、こだわりが凝縮された“プライベート空間”を大公開した。
【動画】「夢があるお部屋〜」オーダー家具に高級バッグ並ぶ、藤田ニコルの“夢の衣装＆メイク部屋”
第1子妊娠中の藤田は「【ROOM TOUR】メイク&衣装部屋を見せちゃいます」と題した動画で、ドレッサーやバッグ収納棚をこだわりの寸法でオーダーしたことを報告。棚の色や床のカーペットは「何年たっても好きであろう色」をセレクトしたと明かし、温かみのある空間を披露している。
機能性も追求しており、クローゼットはワンピースなど丈の長い服、丈の短い服など、衣類の長さに合わせて高さを分けて設計。バッグコーナーでは、カラーやブランドごとに整理整頓された数多の高級バッグが並び、几帳面な一面が垣間見える華やかな仕上がりとなっていた。
また、引き出しに収められた膨大な化粧品については「唇何個あるんだって感じ」「入り切らない」と自らツッコミを入れつつも、種類別に徹底して整理。ドレッサーに座った際の動線まで考え抜かれた構造を明かしている。
収納ケースには、アマゾンや無印良品のアイテムを活用し、ドレッサーの椅子はザラホームを愛用するなど、身近なブランドを取り入れた親しみやすいライフスタイルも紹介。ファンからは「めっちゃ素敵でこだわりが詰まった部屋になってる！」「夢があるお部屋〜」「お部屋素敵すぎ」「この部屋、天国じゃん」「広すぎて参考にはならないけどみれて嬉しい笑」など、多くの反響が寄せられていた。
【動画】「夢があるお部屋〜」オーダー家具に高級バッグ並ぶ、藤田ニコルの“夢の衣装＆メイク部屋”
第1子妊娠中の藤田は「【ROOM TOUR】メイク&衣装部屋を見せちゃいます」と題した動画で、ドレッサーやバッグ収納棚をこだわりの寸法でオーダーしたことを報告。棚の色や床のカーペットは「何年たっても好きであろう色」をセレクトしたと明かし、温かみのある空間を披露している。
また、引き出しに収められた膨大な化粧品については「唇何個あるんだって感じ」「入り切らない」と自らツッコミを入れつつも、種類別に徹底して整理。ドレッサーに座った際の動線まで考え抜かれた構造を明かしている。
収納ケースには、アマゾンや無印良品のアイテムを活用し、ドレッサーの椅子はザラホームを愛用するなど、身近なブランドを取り入れた親しみやすいライフスタイルも紹介。ファンからは「めっちゃ素敵でこだわりが詰まった部屋になってる！」「夢があるお部屋〜」「お部屋素敵すぎ」「この部屋、天国じゃん」「広すぎて参考にはならないけどみれて嬉しい笑」など、多くの反響が寄せられていた。