京都府南丹市の山林で遺体で見つかった安達結希くんをめぐり、警察は死体遺棄容疑で15日朝から自宅の家宅捜索を行い、本格的に捜査を開始しました。

京都・南丹市から中継です。

13日に遺体が見つかった山林の近くにいます。15日も現場近くには規制線が張られていて、この奥では警察による捜査が続けられています。

見つかった遺体については、司法解剖などの結果、行方不明となっていた当時小学5年生の安達結希くんと判明しました。

警察は、結希くんが事件に巻き込まれた可能性があるとみて、本格的な捜査に踏み切り、15日朝から死体遺棄容疑で、結希くんの自宅の家宅捜索を行っています。

行方不明から3週間あまりが経過しましたが、警察は、死亡した時期については「3月下旬ごろ」、死因についてはまだ詳細は分かっておらず、特定を急いでいます。

――遺体の身元が分かってから丸一日が経とうとしていますが、取材した現場で何か動きはありましたか？

規制線の場所は以前と変わらず張られていますが、その奥に止めてある警察車両の数、そして林の中に見られる捜査員の数というのは、14日にくらべて減りました。

ただ15日も、登山用のストックのようなものを持った捜査員が、林の中を出入りする様子が確認されました。また、14日に身元が特定されたことを受け、新たに献花に訪れる方もいらっしゃいました。

大阪府高槻市から来たという男性は、結希くんの直接の知り合いではないということですが、「幼い命が失われたことに心を痛めて、献花に来た。発見されたのが山の中だったというのは寂しすぎる。11歳という若さで命を終えるのはあまりにも惜しい」と話していました。

身元が特定されたことにより、心を痛めている方が増えています。