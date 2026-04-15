日本維新の会の藤田文武共同代表は15日の記者会見で、自民党の党大会で自衛官と国歌斉唱したことについて「不適切だった」とし、「自民党の意思決定はちょっと迂闊だった」と述べた。

【映像】女性自衛官と国歌斉唱した自民党大会（実際の様子）

藤田共同代表は「法的にはおそらく問題ないんだろうと思います。しかしながら政治的にはそこは抑制的にやるべきだったんだろうと思いますし、あえて言うなら不適切だったんだという評価を下さざるを得ないかなと思います。自衛官個人を責めるのはよろしくないと思いますが、その手続き論の中で、企画側の自民党がそういう意思決定をされたというのは、私はちょっと迂闊だったと思います。我が党は行政における何かの行為と政務、政治的活動については割と切り分けてきた政党なので少し違和感がありました」と感想を述べた。

続けて「先進諸国の状況を見るといわゆる政軍関係という中で、いわゆる軍と政治の関わり方、距離感、そこについては厳しい政治規範と、ある種のレギュレーションをもって距離をおいてきたというのがあって、我が国は非常に特殊な事情の中で自衛隊が置かれてきましたが、それはやはり我々も政治規範として、一私党である自民党さんとか我々維新の会が、自衛官との関わり、自衛隊との関わりについては、やはりもう少し気をつけてやるべきことだと思うし、今日、官房長官が委員会に立たれて『反省すべきことである』というコメントを正式に言われたと思うんですが、その通りだと思います」と述べた。（ABEMA NEWS）