タミヤは、プラスチックモデル組み立てキット「1／12オートバイシリーズ」の新製品「Honda CB1000F」を4月18日頃に発売する。

Hondaのロードスポーツバイクとして長い歴史を誇るCBシリーズ。その新世代モデルとして、昨年11月に発売されたのがCB1000F。1979年に登場し世界のオートバイファンを熱狂させたCB750F／900Fを引き継ぎ現代風に仕上げられたスタイルが大きな魅力になっている。角張った大型のテールライトや、右側1本出しのマフラーも目を引くポイント。また新時代を感じさせる5インチのTFTフルカラー液晶メーターや、従来のキー操作を不要としたスマートキーシステムを採用している。エンジンは最大出力124PS（91kW）を発揮する排気量999ccの水冷直列4気筒。日常での扱いやすさを追求するとともに、躍動感のあるサウンドを生み出している。数々の電子制御システムを搭載してライダーをサポートし、幅広いシーンで誰もが安心して走りを楽しめる「ベストバランスロードスター」を目指したCB1000Fは、発売とともに大きな人気を集めている。

製品の特徴は、HondaCB1000Fの1／12スケールモデル。全長178mm、全幅73mm、全高109mm。流れるようなラインで構成された一体感あるフォルムをリアルに再現した。エンジン、足まわり、マフラー、スタンドはフレームにビスで固定する構成で、組み立てやすさと完成時の高い剛性感を両立している。水冷直列4気筒エンジンを精密にモデル化。クーラントホースにはメッシュパターンを彫刻して質感を表現している。燃料タンク、フロントフェンダーのパーツは合わせ目の処理が不要な一体パーツとして滑らかな曲面を再現した。マフラーやヘッドライト、フロントフォークのインナーチューブなどはメッキパーツを使用。ヘッドライト部分は接着剤を使わずに組み立てられる。シートは特徴的な凸凹形状や表皮パターンのシワを彫刻で表現して立体的で柔らかさのある質感を演出。ブレーキやクラッチの配管はビニールパイプで表現した。チェーンは左右2分割でローラー部分の立体感を再現した。スライドマークは3種類のカラーパターンを用意。オプション設定のヘッドライトカウルとラジエターグリル、クイックシフターのパーツも付属している。それらを装備した「CB1000F SE」仕様にも組み立てられる。なお、組立にはニッパーやカッターナイフ、接着剤などの工具類が必要。塗装仕上げにはタミヤカラー各色を利用してほしいという。

「1／12 Honda CB1000F」の発売を記念した特別対談を行った。実車と模型の専門家が一堂に会し、それぞれの視点からHondaのロードスポーツバイクを代表する「CB」のフラッグシップモデルCB1000Ｆの魅力を深掘りする。実車のこだわりを模型でいかに再現したのか。さらにHondaのバイクといえばこの人、宮城光氏をゲストに迎え実車の開発秘話からプラモデルの設計思想まで、ここでしか聞けないディープなエピソードが満載だという。バイクファン必見、1／1と1／12が交差する情熱のトークセッションを楽しんでほしい考え。

［小売価格］4620円（税込）

［発売日］4月18日（土）

タミヤ＝https://www.tamiya.com/