KOKUBO（小久保工業所）は、お掃除の便利グッズ5品（「おそうじ歯ブラシ目隠しケース」「おそうじフィンガースポンジ／メラミン」「ちょこっとおそうじ くまで／ミニはたき」）を発売する。



「おそうじ歯ブラシ目隠しケース」

「おそうじ歯ブラシ目隠しケース」は、掃除や洗濯用の歯ブラシを、見える状態で置いておきたくない場合に、目隠しして壁収納できるケース。ケースを付属の粘着シールで壁に貼り、歯ブラシを入れるとスッキリ隠れて見えない。使うときは簡単に取り出せる。よく使う掃除道具をスマートに保管できる。



左から：「おそうじフィンガースポンジ」「同メラミン」

「おそうじフィンガースポンジ」「同メラミン」は指サック状の本体の先にスポンジまたはメラミンスポンジをとり付けて、指先感覚で掃除できるグッズ。水まわりの細かい部分の汚れ落としに便利だという。



「ちょこっとおそうじ くまで」

「ちょこっとおそうじ くまで」は使い捨てタイプの掃除スティックで、両端にくまでとヘラが付いている。からまったゴミや汚れを取れる。「同ミニはたき」は長さ約10.5cmの可愛いポンポン状のはたき。ホコリ取りに最適だとか。飾って収納しておいてサッと取って掃除できる。



「ちょこっとおそうじ ミニはたき」

［小売価格］

おそうじ歯ブラシ目隠しケース：209円

おそうじフィンガースポンジ：198円

おそうじフィンガーメラミン：198円

ちょこっとおそうじ くまで：187円

ちょこっとおそうじ ミニはたき：209円

（すべて税込）

［発売日］4月20日（月）

小久保工業所＝https://kokubo.co.jp