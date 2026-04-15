明治は、いちごを一粒にぎゅーっと詰め込んだ、つぶつぶ食感が楽しめる新しいフルーツチョコレート菓子「濃密果つぶつぶいちご」を、4月21日から期間限定で発売する。

いちご果実100％（生換算）配合のチョコレートで、いちご本来の甘酸っぱさとみずみずしい果実感が口いっぱいに広がり、ほっと一息つきたい時に心まで満たされる、爽やかな味わいに仕上げた。日常のなかで、まるでいちごそのものを食べているようなぜいたくなひとときを楽しめる。

商品特長は、いちごチョコとミルクチョコの2層タイプ。いちごを一粒にぎゅーっと詰め込んだ、製品中果実100％（生換算）のチョコレートになっている。本格的ないちごのジューシーさと、いちごの種のつぶつぶ食感で、まるでいちごそのものを食べているような味わいだとか。

パッケージは真っ赤でみずみずしいいちごを大きく配置し、商品名の「濃密果」の文字を金の箔押しで仕上げることで、ぜいたく感と本格感を演出した。

4月から7月にかけては、1年の中で最もフルーツチョコレートの需要が高まる時期。同社は夏場のチョコレート喫食機会の拡大を狙い、いちご果実100％（生換算）配合の新しいフルーツチョコレート菓子を開発した。同商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、消費者の健康な毎日に貢献していく。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月21日（火）

明治＝https://www.meiji.co.jp