レインボー池田、実家のリフォーム代が「輝いていました」 初めて後輩に怒鳴った瞬間を明かす
グローバルガールズグループのME:I、お笑いコンビ・レインボーの池田直人が15日、都内で行われた『Linon』新シャンプー・トリートメント発表会に参加した。
【写真】似合いすぎ…！透明感溢れるピンクブロンドヘアで登場したSUZU
ME:Iはブランドアンバサダーを担当。池田はお笑い界の美容番長としてイベントに参加した。ME:Iの「Click」というあいさつに触発された池田は「Ctrl+CからのCtrl+Vからのエンター。どうもレインボー池田です。勝手にコピペしちゃいました」と自己紹介していた。
イベントでは最近の輝いたことを発表することに。池田は「最近、かぁちゃんが『これ、ほしい』だの『あれ、ほしい』だの『北海道旅行に行きたい』だの言ってきて。最近、『リフォームをしたい』と言ってきて見積もりを出してきたんです。まぁ金額が輝いてました（笑）。かぁちゃんのリフォーム代のために頑張るしかない」と誓った。
さらに忙しい中でも欠かせない美容についての話題に。「普段、後輩にネタのアドバイス、トークのアドバイスはできないんですけど、美容のアドバイスは胸張ってできるようになってきた。『池田さん、ニキビできたんですけど、どうしたらいいですかね？』と言ってきたので、これからも後輩に美容番長として教えられるような先輩像を吉本で作っていきたい」と話しながら「初めて後輩に怒鳴っちゃいました。『そんな脇汗ついたシャツで出たらアカンで』と。こんなに俺、声出るんやと思いました」と、美への熱い思いを口にしていた。
【写真】似合いすぎ…！透明感溢れるピンクブロンドヘアで登場したSUZU
ME:Iはブランドアンバサダーを担当。池田はお笑い界の美容番長としてイベントに参加した。ME:Iの「Click」というあいさつに触発された池田は「Ctrl+CからのCtrl+Vからのエンター。どうもレインボー池田です。勝手にコピペしちゃいました」と自己紹介していた。
さらに忙しい中でも欠かせない美容についての話題に。「普段、後輩にネタのアドバイス、トークのアドバイスはできないんですけど、美容のアドバイスは胸張ってできるようになってきた。『池田さん、ニキビできたんですけど、どうしたらいいですかね？』と言ってきたので、これからも後輩に美容番長として教えられるような先輩像を吉本で作っていきたい」と話しながら「初めて後輩に怒鳴っちゃいました。『そんな脇汗ついたシャツで出たらアカンで』と。こんなに俺、声出るんやと思いました」と、美への熱い思いを口にしていた。