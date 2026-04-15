ダンスボーカルユニット「TRF」のDJ KOO（64）が12日放送のテレビ東京「ぺこもぐキッチン」（日曜前11・00）にゲスト出演。自身らをプロデュースした小室哲哉氏（67）の影響で“キャラ変”した過去を明かした。

同番組で小室氏の話題になると、アシスタントを務める同局・嶺百花アナウンサーは「小室さんとご飯に行かれたりするんですか？」と質問。KOOは「ファミレスが好きで、小室さん。ハンバーグとかを食べてましたね」と振り返った。

そして「このハンバーグ、おいしいね〜」と小室氏の口調をマネると、一同は大ウケ。KOOは「ディスってるわけじゃない」と釈明しながら、「小室さんって魚が苦手なんですよ。食べるのも、見るのも」と明かした。

「だから5月の季節になると、鯉のぼりがある。アレがダメ」との説明に、共演者からは「えーっ！」と驚きの声が。KOOは「（小室氏が）スタジオに車で行く時、鯉のぼりがない所を通って行く。あとお魚屋さんがない所を通って行く」と話した。

そんなエピソードに「凄い天才的なミュージシャンだからこそ」と感動したKOOは、当時「僕も」と“キャラ変”にチャレンジ。「ただお魚だと、小室さんと丸被りじゃないですか。どうしようかな〜と思って、白米を辞めました」と自身の“設定”を決めた。

しかしライブで各地を訪れると、イベントスタッフらが「DJ KOOさんは白いご飯を食べないから」「カレーはルーだけで大丈夫だから」と配慮。自身は「ミステリアスな感じ」を目指していたが、実は白米好き。自宅では納豆ご飯などを好んで食べていたといい、「だから半年も続かなかったですね」と笑いを誘っていた。