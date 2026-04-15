BTS、新曲『SWIM』MVが早くも1億回再生突破！“世界的ヒット”の勢い止まらず

BTSが、新曲『SWIM』で再生回数1億回を達成した。

4月15日13時ごろ、3月20日に公開されたBTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』のミュージックビデオが再生回数1億回を突破した。

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これにより、彼らは数多くの“億超え再生”のラインナップに新たな代表曲を加えた。

ポルトガル・リスボンの広大な海辺を舞台にした今回の映像は、まるで大作映画を思わせるスケールで話題を集めた。著名な映像監督のタヌ・ムイノによる卓越した演出に、ハリウッド女優のリリ・ラインハートの感情豊かな演技が加わり、完成度の高いビジュアルを生み出している。

作中で7人のメンバーは、荒波の中で航海を支える存在として登場し、絶望に陥った女性が自ら限界を乗り越え、前へ進む姿を静かに支え励ます役割を担っている。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

オルタナティブポップジャンルの『SWIM』は、人生の荒波にも屈しない強い意志をテーマにしている。それぞれのペースで揺るがず進んでいくという決意を「人生への愛情」として昇華し、世界中のリスナーから大きな共感を得ている。特にリーダーのRMが作詞に参加し、現在のBTSの率直なメッセージを楽曲に込めた。

圧倒的なグローバル成績も注目される。『SWIM』は4月4日付のアメリカ・ビルボードメインシングルチャート「Hot 100」で初登場1位を記録し、その後、3週連続でトップ5を維持。

さらに世界最大のストリーミングプラットフォームであるSpotifyでも「ウィークリートップソング・グローバル」で3週連続1位を守ったほか、3月20日から4月13日までの25日間、「デイリートップソング・グローバル」で1位を独占し、“世界的メガヒット曲”としての地位を確立している。

（記事提供＝OSEN）