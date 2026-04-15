「diagonally in front of」の意味は？方向を表す言葉！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「〜の斜め前」でした！

「diagonally in front of」は、英語の表現で「〜の斜め前」という意味のフレーズ。

「diagonally」は「対角線上に」という意味。「斜め後ろ」を表したい場合は「diagonally behind」と表現しますよ。

「His seat is diagonally in front of mine.」

（彼の席は私の斜め前です）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。