「diagonally in front of」の意味は？方向を表す言葉！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「diagonally in front of」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「〜の斜め前」でした！
「diagonally in front of」は、英語の表現で「〜の斜め前」という意味のフレーズ。
「diagonally」は「対角線上に」という意味。「斜め後ろ」を表したい場合は「diagonally behind」と表現しますよ。
「His seat is diagonally in front of mine.」
（彼の席は私の斜め前です）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部