約3000人クリエイターの作品がずらり、国内最大「ハンドメイドインジャパンフェス」7月11・12日開催 巨大ガチャほか【詳細】
ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営などを手掛けるクリーマは7月11日と12日の2日間、東京ビッグサイトにて「HandMade In Japan Fes’（ハンドメイドインジャパンフェス）」を開催する。
【画像】アイテム＆フード＆ライブほか…ハンドメイドフェス会場の様子
同フェスは、全国各地で創作活動に取り組むクリエイターが一堂に会し、オリジナル作品を展示販売する日本最大級のクリエイターの祭典。2013年に東京ビッグサイトでスタートし、2019年より夏と冬の年2回開催となり、今回で19回目を迎える。
会場内には公募で選ばれた約3000人のクリエイターによる、個性あふれるブースがずらりと並ぶ。アクセサリーやバッグ等のファッションアイテムをはじめ、インテリア、キッチン、アート、器、手工芸品など、オリジナル作品を展示・販売するマーケットを展開。さらに、伝統工芸士や人気クリエイターのものづくりを体験できる70種類のワークショップや、注目アーティストによる音楽ライブによしもとお笑いステージ、選りすぐりの手作りフードも充実している。
会場入り口のアトリウムには、「せまいけど、奥が深い」をコンセプトとし、「狭く、深い」テーマの企画・展示等を行う“Creema HASHTAG GALLERY”が登場する。今回は「5cm×5cmの世界」をテーマに、クリエイターによる手のひらサイズの作品が並ぶ展示企画を実施。ミニチュア作品のワークショップや、テーマに紐づいた巨大ガチャも登場する。クリエイターや職人の技と感性が凝縮された、小さくて奥深いものづくりの世界を届ける。
前回の夏開催において、コロナ禍以降で最大の来場者数を記録し、冬開催においては過去最多の来場者数を更新。日本最大級のクラフトイベントとして、クリエイター作品の魅力や、感性でつながるお買いものの形を広げてきた。
なお来年2027年は、東京ビッグサイトの改修工事に伴い、例年1月に実施している冬開催を春に移し、同会場にて2027年3月20日、21日に開催予定。
■開催概要
HandMade In Japan Fes’ 2026 ／ハンドメイドインジャパンフェス2026
日時：2026年7月11日（土）・12日（日） 11:00〜19:00
会場：東京ビッグサイト 西1・2ホール
入場料：
前売券 1日券：1300円／両日券：2000円（税込）
当日券 1日券：1500円／両日券：2500円（税込）
※小学生以下は無料。有料託児施設あり。
【画像】アイテム＆フード＆ライブほか…ハンドメイドフェス会場の様子
同フェスは、全国各地で創作活動に取り組むクリエイターが一堂に会し、オリジナル作品を展示販売する日本最大級のクリエイターの祭典。2013年に東京ビッグサイトでスタートし、2019年より夏と冬の年2回開催となり、今回で19回目を迎える。
会場入り口のアトリウムには、「せまいけど、奥が深い」をコンセプトとし、「狭く、深い」テーマの企画・展示等を行う“Creema HASHTAG GALLERY”が登場する。今回は「5cm×5cmの世界」をテーマに、クリエイターによる手のひらサイズの作品が並ぶ展示企画を実施。ミニチュア作品のワークショップや、テーマに紐づいた巨大ガチャも登場する。クリエイターや職人の技と感性が凝縮された、小さくて奥深いものづくりの世界を届ける。
前回の夏開催において、コロナ禍以降で最大の来場者数を記録し、冬開催においては過去最多の来場者数を更新。日本最大級のクラフトイベントとして、クリエイター作品の魅力や、感性でつながるお買いものの形を広げてきた。
なお来年2027年は、東京ビッグサイトの改修工事に伴い、例年1月に実施している冬開催を春に移し、同会場にて2027年3月20日、21日に開催予定。
■開催概要
HandMade In Japan Fes’ 2026 ／ハンドメイドインジャパンフェス2026
日時：2026年7月11日（土）・12日（日） 11:00〜19:00
会場：東京ビッグサイト 西1・2ホール
入場料：
前売券 1日券：1300円／両日券：2000円（税込）
当日券 1日券：1500円／両日券：2500円（税込）
※小学生以下は無料。有料託児施設あり。