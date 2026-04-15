ガールズグループ「ME:I」が15日、都内で行われたヘアケアブランド「Linon」の新シャンプー・トリートメント発表会に出席した。

ブランドアンバサダーに就任したME:I。ブランド名と同じ名前のRINONは「名前を聞いた時に、凄く運命だなと感じた。ご一緒できて本当にうれしい気持ちでいっぱい」と喜んだ。

イベント途中にはタイアップソング「Update Me」のダンスパフォーマンスを初披露。スペシャルゲストとして登場したお笑いコンビ「レインボー」の池田直人にはサビの振付をレクチャーした。グループ結成に至るまでのオーディション番組を見ていたという池田は「合宿やん！」と大喜び。髪をなびかせる「ストレートヘアポーズ」と手でLの文字を作る「Linonポーズ」をマスターし、リーダーのMOMONAから「Aクラスです！」と絶賛された。

今月17日にはデビュー2周年記念日を迎える。MOMONAは「やっと2歳になれました。ここまで歩んでこれたのは、本当に今応援してくださっているファンの皆さんのおかげです」と感謝。「まずは私たちの本業である音楽活動を通して、ライブやイベントなど、たくさんのYOU:ME（ユーミー、ファンの総称）に会いに行けたらいいなと思っています」とし、「愛の輪をたくさん広げていって、ハッピーなつながりを持っていけたら。頑張ります！よろしくお願いいたします」と力強く宣言した。