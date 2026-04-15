INI、3年ぶり「CanCaｍ」表紙登場 3ユニットに分かれたケミトークも
【モデルプレス＝2026/04/15】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が、4月23日発売の『CanCam』（小学館）6月号特別版の表紙に登場。約3年ぶりのフルメンバーでの登場となる。
【写真】INI、家族のような絆を感じさせる最高にハッピーな表紙
2025年リリースのWINTER SINGLE『THE WINTER MAGIC』は過去最高の121万枚を売り上げ、全国アリーナツアーでは26万人を動員するなど、快進撃を続けているINI。そんな11人が揃い踏みした撮影のテーマは、「FAMILY TIME」。アメリカンダイナー風のパーティーセットを舞台に、バーガーやドーナツを手にメンバー同士ギュッと肩を寄せ合う姿が撮り下ろされた。家族のような絆を感じさせる、最高にハッピーな表紙となっている。また、中面では17ページの特集を届ける。事前に『CanCam』公式SNSで募集したMINI（ファンダム名）からの質問に、全力で回答している。
表紙に続いて、特集は11人のパーティーシーンからスタート。仲よく変顔＆謎ポーズを披露したり、フードを食べさせ合いっこしたり、自由にノリよく楽しむメンバーの姿がたっぷりとキャッチされている。
一方、気合いを入れて撮影した表紙の集合カットでは、メンバー同士が声をかけ合って一瞬でひとつに。みんなの顔が見えるように、それぞれが阿吽の呼吸でポージングを調整する姿は、思いやりに溢れたINIならでは。5年の歳月で育まれた固い絆を感じる瞬間だった。4月22日に発売される8TH SINGLE『PULSE』にちなんだMINIからの質問では、それぞれが今まででいちばんドキドキしたエピソードを披露した。
「夢の中で、全然振りが入っていない曲を本番直前に披露すると言われたとき。起きたらもう心臓バクバク！！」と答えたのは、高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）。仕事や音楽にまつわるエピソードを挙げるメンバーが多い中で、田島将吾が明かしたのはあるメンバーのイタズラ。スーパーでひとり買い物中の田島を、いきなり「ワッ」と驚かせたのは。さらに、クールなブラックコーデで届けるひとり1ページのソロインタビューでも、MINIからの質問に真剣に回答している。
アクティブ大好きな木村柾哉、西洸人、藤牧京介、松田迅のケミトークでは、「いちばん食べるのは誰？」論争が勃発。「ま、僕かな」（木村）「いや僕かな」（藤牧）「いやいや僕でしょ」（松田）「柾哉はたくさん食べているように見えるだけで…」（西）と掛け合いが止まらない。ちなみにリーダーの木村は、撮影小道具のハンバーグやポテト、クリームソーダを撮影の合間に黙々ともぐもぐ。北欧旅行を夢見る癒やし系トリオ（佐野雄大・許豊凡・田島）、優しさ120％ユニット（池崎理人／※「崎」は正式には「たつきさ」・尾崎匠海・後藤威尊・高塚）のケミトークも見どころとなっている。特集の締めくくりは「INI的TOP3発表！」。「ライブになると化けるメンバーは？」「初対面と印象が変わったメンバーは？」などの質問にメンバー同士で投票している。
さらに、この特別版のみの綴じ込み付録としてCanCam特製「MINI MINI＆MOGU MOGUビジュカード」がついてくる。表面はブラックコーデでMINIへの愛を表現したソロカット、裏面はパーティでのわちゃわちゃ＆もぐもぐカットの両面仕様。切り取ってスマホケースやパスケースに入れれば、いつでもどこでもINIと出かけることできる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】INI、家族のような絆を感じさせる最高にハッピーな表紙
◆INI、撮影テーマは「FAMILY TIME」
2025年リリースのWINTER SINGLE『THE WINTER MAGIC』は過去最高の121万枚を売り上げ、全国アリーナツアーでは26万人を動員するなど、快進撃を続けているINI。そんな11人が揃い踏みした撮影のテーマは、「FAMILY TIME」。アメリカンダイナー風のパーティーセットを舞台に、バーガーやドーナツを手にメンバー同士ギュッと肩を寄せ合う姿が撮り下ろされた。家族のような絆を感じさせる、最高にハッピーな表紙となっている。また、中面では17ページの特集を届ける。事前に『CanCam』公式SNSで募集したMINI（ファンダム名）からの質問に、全力で回答している。
◆INI、MINIの質問に“ガチ”回答
一方、気合いを入れて撮影した表紙の集合カットでは、メンバー同士が声をかけ合って一瞬でひとつに。みんなの顔が見えるように、それぞれが阿吽の呼吸でポージングを調整する姿は、思いやりに溢れたINIならでは。5年の歳月で育まれた固い絆を感じる瞬間だった。4月22日に発売される8TH SINGLE『PULSE』にちなんだMINIからの質問では、それぞれが今まででいちばんドキドキしたエピソードを披露した。
「夢の中で、全然振りが入っていない曲を本番直前に披露すると言われたとき。起きたらもう心臓バクバク！！」と答えたのは、高塚大夢（※「高」は正式には「はしごだか」）。仕事や音楽にまつわるエピソードを挙げるメンバーが多い中で、田島将吾が明かしたのはあるメンバーのイタズラ。スーパーでひとり買い物中の田島を、いきなり「ワッ」と驚かせたのは。さらに、クールなブラックコーデで届けるひとり1ページのソロインタビューでも、MINIからの質問に真剣に回答している。
◆INI、3ユニットに分かれたケミトークも
アクティブ大好きな木村柾哉、西洸人、藤牧京介、松田迅のケミトークでは、「いちばん食べるのは誰？」論争が勃発。「ま、僕かな」（木村）「いや僕かな」（藤牧）「いやいや僕でしょ」（松田）「柾哉はたくさん食べているように見えるだけで…」（西）と掛け合いが止まらない。ちなみにリーダーの木村は、撮影小道具のハンバーグやポテト、クリームソーダを撮影の合間に黙々ともぐもぐ。北欧旅行を夢見る癒やし系トリオ（佐野雄大・許豊凡・田島）、優しさ120％ユニット（池崎理人／※「崎」は正式には「たつきさ」・尾崎匠海・後藤威尊・高塚）のケミトークも見どころとなっている。特集の締めくくりは「INI的TOP3発表！」。「ライブになると化けるメンバーは？」「初対面と印象が変わったメンバーは？」などの質問にメンバー同士で投票している。
◆両面ビジュカード綴じ込み付録も
さらに、この特別版のみの綴じ込み付録としてCanCam特製「MINI MINI＆MOGU MOGUビジュカード」がついてくる。表面はブラックコーデでMINIへの愛を表現したソロカット、裏面はパーティでのわちゃわちゃ＆もぐもぐカットの両面仕様。切り取ってスマホケースやパスケースに入れれば、いつでもどこでもINIと出かけることできる。（modelpress編集部）
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