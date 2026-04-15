体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考会、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考会を兼ねる全日本個人総合選手権は１６日、高崎アリーナで開幕する。

１５日は公式練習が行われ、昨年の世界選手権の床運動で金メダルを獲得した杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が、器具の最終確認などを行い態勢を整えた。「世界チャンピオンになってから国内初の大会になるので、いい意味でたくさんの人にみてもらえて期待をしていただいているのではと思うので、それを原動力というか、力に替えて自分の納得する演技をしたい。特に着地にこだわって練習してきた」と自信をみせた。

今年の３月末から４月上旬にかけて腰痛を発症した。気持ちは落ちかけたが「やっと先週動き始めた。明日はやるだけって感じ。７割までは回復している。自分のいいパフォーマンスができるように会場を巻き込んで楽しみたいなと思います」と前を向いた。

昨年はＮＨＫ杯を１０年ぶりに制すると代表入りした世界選手権では平均台で銅、自身の競技人生を描いたストーリーを描いた床運動では悲願の金メダルを手にするなど、存在感を見せつけた。

２８年ロサンゼルス五輪が約２年後に迫ってきた。そこへの挑戦はまだ明言してはいない。「出たいという言葉ではなくて、前向きに考えたい。オリンピックまでの道のりの大変さを知っているからこそ簡単には言えない弱い自分がいる。１個１個、目の前にあるものに集中してクリアして、その先がロス五輪だったというのが自分の理想です」と話した。