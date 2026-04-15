ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「孫の顔が見たい！」義父母と1日3回のビデオ通話は必須!? 息子のお… 「孫の顔が見たい！」義父母と1日3回のビデオ通話は必須!? 息子のお昼寝まで中断させられもうムリ！ 妻がとった対応は… 「孫の顔が見たい！」義父母と1日3回のビデオ通話は必須!? 息子のお昼寝まで中断させられもうムリ！ 妻がとった対応は… 2026年4月15日 15時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 育児ってただでさえ自分のペースを乱されるのに…そのうえ1日3回のビデオ通話って…！ 発狂したくなりますよね。しかも相手が義父母となると、どうせ孫の顔しか見てないし〜と適当にあしらうわけにもいかなくて…!?>>【まんが】1日3回ビデオ通話を求める義父母(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】1日3回ビデオ通話を求める義父母 「逃げたい。でも無理…」頭では分かってるのに踏み出せない理由【夫から脱却できますか？ Vol.42】 夫「腕がつりそうだから抱っこ交代して？」妻「こっちはお風呂入ったばっかりですけど？」大げさな夫は仮病常習犯!?