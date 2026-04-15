育児ってただでさえ自分のペースを乱されるのに…

そのうえ1日3回のビデオ通話って…！ 発狂したくなりますよね。

しかも相手が義父母となると、どうせ孫の顔しか見てないし〜と適当にあしらうわけにもいかなくて…!?

>>【まんが】1日3回ビデオ通話を求める義父母

(ウーマンエキサイト編集部)