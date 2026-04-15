INI『CanCam』特別版表紙にフルメンバーで登場！ファンからの質問に全力回答

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INIが、4月23日に発売される『CanCam』6月号特別版の表紙に、約3年ぶりとなるフルメンバーで登場する。

■撮影のテーマは絆を感じさせる「FAMILY TIME」

2025年リリースのウィンターシングル「THE WINTER MAGIC」は過去最高の121万枚を売り上げ、全国アリーナツアーでは26万人を動員するなど、快進撃を続けているINI。そんな11人が揃い踏みした撮影のテーマは「FAMILY TIME」。アメリカンダイナー風のパーティーセットを舞台に、バーガーやドーナツを手にメンバー同士ギュッと肩を寄せ合う姿を撮り下ろし。家族のような絆を感じさせる、最高にハッピーな表紙に仕上がった。

また、中面では17ページの大特集を掲載。事前に『CanCam』公式SNSで募集したMINI（ファンダム名）からの質問に、メンバーが全力で回答している。

■集合＆ソロインタビューで、MINIの質問にガチ回答！

表紙に続いて、特集は11人のパーティーシーンからスタート。仲良く変顔＆謎ポーズを披露したり、フードを食べさせ合いっこしたり、自由にノリよく楽しむメンバーの姿をたっぷりとキャッチした。一方、気合いを入れて撮影した表紙の集合カットでは、メンバー同士が声をかけ合って一瞬でひとつに。みんなの顔が見えるように、それぞれが阿吽の呼吸でポージングを調整する姿は、思いやりに溢れたINIならでは。5年の歳月で育まれた固い絆を感じる瞬間だった。

4月22日に発売される8thシングル「PULSE」にちなんだMINIからの質問では、それぞれが今まででいちばんドキドキしたエピソードを披露。「夢の中で、全然振りが入っていない曲を本番直前に披露すると言われたとき。起きたらもう心臓バクバク!!」と答えたのは、高塚大夢（「高」は、はしごだかが正式表記）。

仕事や音楽にまつわるエピソードを挙げるメンバーが多いなか、田島将吾が明かしたのは、あるメンバーのイタズラ。スーパーでひとり買い物中の田島を、いきなり「ワッ」と驚かせたのは…？

さらに、クールなブラックコーデで届けるひとり1ページのソロインタビューでも、MINIからの質問に真剣に回答している。

■【画像】『CanCam』6月号特別版 中面カット

■3ユニットに分かれてのケミトークも必見

アクティブ大好きな木村柾哉・西洸人・藤牧京介・松田迅のケミトークでは、「いちばん食べるのは誰？」論争が勃発。「ま、僕かな」（木村）、「いや、僕かな」（藤牧）、「いやいや、僕でしょ」（松田）、「柾哉はたくさん食べているように見えるだけで…」（西）と掛け合いが止まらない。ちなみにリーダーの木村は、撮影小道具のハンバーグやポテト、クリームソーダを撮影の合間に黙々ともぐもぐ。いちばん食べるのは木村かも!?

北欧旅行を夢見る癒やし系トリオ（佐野雄大・許豊凡・田島将吾）、優しさ120パーセントユニット（池崎理人/「崎」は、たつさきが正式表記・尾崎匠海・後藤威尊・高塚大夢）のケミトークも見逃せない。

特集の締め括りは「INI的TOP3発表！」。「ライブになると化けるメンバーは？」「初対面と印象が変わったメンバーは？」などの質問にメンバー同士で投票してもらっている。

■INIといつでもどこでも一緒！ 両面ビジュカード綴じ込み付録も

さらに、特別版のみの綴じ込み付録として『CanCam』特製「MINI MINI＆MOGU MOGUビジュカード」をセット。表面はブラックコーデでMINIへの愛を表現したソロカット、裏面はパーティーでのわちゃわちゃ＆もぐもぐカットの両面仕様となっており、切り取ってスマホケースやパスケースに入れれば、いつでもどこでもINIとお出かけできる。

また、サイン入りポラ（「各ユニット1種×3枚」を2セット）が当たるプレゼント応募券も付いているので、併せてぜひチェックしよう。

■【画像】『CanCam』特製「MINI MINI＆MOGU MOGUビジュカード」

■書籍情報

2026.04.23 ON SALE

『CanCam』6月号特別版

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「PULSE」

■関連リンク

『CanCam』公式サイト

https://cancam.jp/

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/