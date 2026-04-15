決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … ノート、オキサイド、ＡＢＥＪＡ (4月14日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月13日から14日の決算発表を経て15日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<5817> ＪＭＡＣＳ 東Ｓ -23.47 4/14 本決算 -33.52
<2901> Ｗディッシュ 東Ｓ -21.45 4/14 上期 －
<3557> Ｕ＆Ｃ 東Ｇ -15.73 4/14 本決算 黒転
<339A> プログレス 東Ｇ -15.53 4/14 本決算 -9.83
<469A> フィットクル 東Ｇ -15.35 4/14 1Q －
<280A> ＴＭＨ 東Ｇ -15.31 4/14 1Q 赤転
<3267> フィルＣ 東Ｓ -15.24 4/14 1Q -81.25
<4439> 東名 東Ｓ -14.24 4/14 上期 -7.52
<6521> オキサイド 東Ｇ -13.86 4/14 本決算 16.91
<5243> ノート 東Ｇ -13.34 4/14 1Q 3750.00
<3021> ＰＣＮＥＴ 東Ｓ -13.32 4/14 3Q 123.63
<277A> グロービング 東Ｇ -11.21 4/14 3Q 61.85
<7352> ＴＷＯＳＴ 東Ｇ -10.82 4/14 上期 -25.81
<5580> プロディ 東Ｇ -10.62 4/14 上期 -66.67
<5574> ＡＢＥＪＡ 東Ｇ -9.48 4/14 上期 33.22
<4270> ＢｅｅＸ 東Ｇ -9.27 4/14 本決算 0.16
<6522> アスタリスク 東Ｇ -8.59 4/14 上期 赤縮
<4429> リックソフト 東Ｇ -8.52 4/14 本決算 -43.98
<3479> ＴＫＰ 東Ｇ -8.03 4/14 本決算 6.62
<5026> トリプルアイ 東Ｇ -7.99 4/14 上期 黒転
<6543> 日宣 東Ｓ -7.24 4/14 本決算 -52.27
<6086> シンメンテ 東Ｇ -6.57 4/14 本決算 5.96
<3189> ＡＮＡＰＨＤ 東Ｓ -6.49 4/14 上期 赤拡
<4317> レイ 東Ｓ -6.12 4/14 本決算 -42.38
<2936> ベースフード 東Ｇ -6.02 4/14 本決算 －
<4885> 室町ケミカル 東Ｓ -6.01 4/14 3Q 44.79
<3935> エディア 東Ｓ -5.67 4/14 本決算 29.81
<8254> さいか屋 東Ｓ -5.47 4/14 上期 -69.90
<3967> エルテス 東Ｇ -5.34 4/14 本決算 6.94
<6224> ＪＲＣ 東Ｇ -5.26 4/14 本決算 0.53
<4412> サイエンスＡ 東Ｇ -5.10 4/14 上期 505.88
<4016> ミット 東Ｓ -5.02 4/14 1Q -32.56
<5527> プロパテクノ 東Ｇ -4.91 4/14 1Q -11.31
<9252> ラストワンＭ 東Ｇ -4.39 4/14 上期 64.05
<5885> ジーデップ 東Ｓ -4.37 4/14 3Q 26.00
<9250> ＧＲＣＳ 東Ｇ -4.27 4/14 1Q 赤拡
<3791> ＩＧポート 東Ｓ -4.15 4/14 3Q 2.34
<2338> クオンタムＳ 東Ｓ -3.94 4/14 本決算 －
<6558> クックビズ 東Ｇ -3.80 4/14 1Q 赤縮
<7997> くろ工 東Ｓ -2.82 4/14 1Q 赤拡
<2934> ジェイフロ 東Ｇ -2.41 4/14 3Q 100.57
<6150> タケダ機械 東Ｓ -2.39 4/14 3Q -29.80
<3823> ＷＨＤＣ 東Ｓ -2.33 4/14 上期 赤拡
<3991> ウォンテッド 東Ｇ -2.32 4/14 上期 -38.80
<7065> ｕｐｒ 東Ｓ -2.30 4/14 上期 139.76
<372A> レント 東Ｓ -2.29 4/14 3Q 9.91
<7610> テイツー 東Ｓ -2.07 4/14 本決算 18.08
<7357> ジオコード 東Ｓ -2.04 4/14 本決算 1389.47
<3077> ホリイフード 東Ｓ -1.99 4/14 1Q －
<7074> ２４７ＨＤ 東Ｇ -1.96 4/14 1Q 赤縮
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月13日から14日の決算発表を経て15日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<5817> ＪＭＡＣＳ 東Ｓ -23.47 4/14 本決算 -33.52
<2901> Ｗディッシュ 東Ｓ -21.45 4/14 上期 －
<3557> Ｕ＆Ｃ 東Ｇ -15.73 4/14 本決算 黒転
<339A> プログレス 東Ｇ -15.53 4/14 本決算 -9.83
<469A> フィットクル 東Ｇ -15.35 4/14 1Q －
<280A> ＴＭＨ 東Ｇ -15.31 4/14 1Q 赤転
<3267> フィルＣ 東Ｓ -15.24 4/14 1Q -81.25
<4439> 東名 東Ｓ -14.24 4/14 上期 -7.52
<6521> オキサイド 東Ｇ -13.86 4/14 本決算 16.91
<5243> ノート 東Ｇ -13.34 4/14 1Q 3750.00
<3021> ＰＣＮＥＴ 東Ｓ -13.32 4/14 3Q 123.63
<277A> グロービング 東Ｇ -11.21 4/14 3Q 61.85
<7352> ＴＷＯＳＴ 東Ｇ -10.82 4/14 上期 -25.81
<5580> プロディ 東Ｇ -10.62 4/14 上期 -66.67
<5574> ＡＢＥＪＡ 東Ｇ -9.48 4/14 上期 33.22
<4270> ＢｅｅＸ 東Ｇ -9.27 4/14 本決算 0.16
<6522> アスタリスク 東Ｇ -8.59 4/14 上期 赤縮
<4429> リックソフト 東Ｇ -8.52 4/14 本決算 -43.98
<3479> ＴＫＰ 東Ｇ -8.03 4/14 本決算 6.62
<5026> トリプルアイ 東Ｇ -7.99 4/14 上期 黒転
<6543> 日宣 東Ｓ -7.24 4/14 本決算 -52.27
<6086> シンメンテ 東Ｇ -6.57 4/14 本決算 5.96
<3189> ＡＮＡＰＨＤ 東Ｓ -6.49 4/14 上期 赤拡
<4317> レイ 東Ｓ -6.12 4/14 本決算 -42.38
<2936> ベースフード 東Ｇ -6.02 4/14 本決算 －
<4885> 室町ケミカル 東Ｓ -6.01 4/14 3Q 44.79
<3935> エディア 東Ｓ -5.67 4/14 本決算 29.81
<8254> さいか屋 東Ｓ -5.47 4/14 上期 -69.90
<3967> エルテス 東Ｇ -5.34 4/14 本決算 6.94
<6224> ＪＲＣ 東Ｇ -5.26 4/14 本決算 0.53
<4412> サイエンスＡ 東Ｇ -5.10 4/14 上期 505.88
<4016> ミット 東Ｓ -5.02 4/14 1Q -32.56
<5527> プロパテクノ 東Ｇ -4.91 4/14 1Q -11.31
<9252> ラストワンＭ 東Ｇ -4.39 4/14 上期 64.05
<5885> ジーデップ 東Ｓ -4.37 4/14 3Q 26.00
<9250> ＧＲＣＳ 東Ｇ -4.27 4/14 1Q 赤拡
<3791> ＩＧポート 東Ｓ -4.15 4/14 3Q 2.34
<2338> クオンタムＳ 東Ｓ -3.94 4/14 本決算 －
<6558> クックビズ 東Ｇ -3.80 4/14 1Q 赤縮
<7997> くろ工 東Ｓ -2.82 4/14 1Q 赤拡
<2934> ジェイフロ 東Ｇ -2.41 4/14 3Q 100.57
<6150> タケダ機械 東Ｓ -2.39 4/14 3Q -29.80
<3823> ＷＨＤＣ 東Ｓ -2.33 4/14 上期 赤拡
<3991> ウォンテッド 東Ｇ -2.32 4/14 上期 -38.80
<7065> ｕｐｒ 東Ｓ -2.30 4/14 上期 139.76
<372A> レント 東Ｓ -2.29 4/14 3Q 9.91
<7610> テイツー 東Ｓ -2.07 4/14 本決算 18.08
<7357> ジオコード 東Ｓ -2.04 4/14 本決算 1389.47
<3077> ホリイフード 東Ｓ -1.99 4/14 1Q －
<7074> ２４７ＨＤ 東Ｇ -1.96 4/14 1Q 赤縮
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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