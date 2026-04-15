―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月13日から14日の決算発表を経て15日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<5817> ＪＭＡＣＳ 　　東Ｓ 　 -23.47 　　4/14　本決算　　　-33.52
<2901> Ｗディッシュ 　東Ｓ 　 -21.45 　　4/14　　上期　　　　　－
<3557> Ｕ＆Ｃ 　　　　東Ｇ 　 -15.73 　　4/14　本決算　　　　黒転
<339A> プログレス 　　東Ｇ 　 -15.53 　　4/14　本決算　　　 -9.83
<469A> フィットクル 　東Ｇ 　 -15.35 　　4/14　　　1Q　　　　　－

<280A> ＴＭＨ 　　　　東Ｇ 　 -15.31 　　4/14　　　1Q　　　　赤転
<3267> フィルＣ 　　　東Ｓ 　 -15.24 　　4/14　　　1Q　　　-81.25
<4439> 東名 　　　　　東Ｓ 　 -14.24 　　4/14　　上期　　　 -7.52
<6521> オキサイド 　　東Ｇ 　 -13.86 　　4/14　本決算　　　 16.91
<5243> ノート 　　　　東Ｇ 　 -13.34 　　4/14　　　1Q　　 3750.00

<3021> ＰＣＮＥＴ 　　東Ｓ 　 -13.32 　　4/14　　　3Q　　　123.63
<277A> グロービング 　東Ｇ 　 -11.21 　　4/14　　　3Q　　　 61.85
<7352> ＴＷＯＳＴ 　　東Ｇ 　 -10.82 　　4/14　　上期　　　-25.81
<5580> プロディ 　　　東Ｇ 　 -10.62 　　4/14　　上期　　　-66.67
<5574> ＡＢＥＪＡ 　　東Ｇ　　 -9.48 　　4/14　　上期　　　 33.22

<4270> ＢｅｅＸ 　　　東Ｇ　　 -9.27 　　4/14　本決算　　　　0.16
<6522> アスタリスク 　東Ｇ　　 -8.59 　　4/14　　上期　　　　赤縮
<4429> リックソフト 　東Ｇ　　 -8.52 　　4/14　本決算　　　-43.98
<3479> ＴＫＰ 　　　　東Ｇ　　 -8.03 　　4/14　本決算　　　　6.62
<5026> トリプルアイ 　東Ｇ　　 -7.99 　　4/14　　上期　　　　黒転

<6543> 日宣 　　　　　東Ｓ　　 -7.24 　　4/14　本決算　　　-52.27
<6086> シンメンテ 　　東Ｇ　　 -6.57 　　4/14　本決算　　　　5.96
<3189> ＡＮＡＰＨＤ 　東Ｓ　　 -6.49 　　4/14　　上期　　　　赤拡
<4317> レイ 　　　　　東Ｓ　　 -6.12 　　4/14　本決算　　　-42.38
<2936> ベースフード 　東Ｇ　　 -6.02 　　4/14　本決算　　　　　－

<4885> 室町ケミカル 　東Ｓ　　 -6.01 　　4/14　　　3Q　　　 44.79
<3935> エディア 　　　東Ｓ　　 -5.67 　　4/14　本決算　　　 29.81
<8254> さいか屋 　　　東Ｓ　　 -5.47 　　4/14　　上期　　　-69.90
<3967> エルテス 　　　東Ｇ　　 -5.34 　　4/14　本決算　　　　6.94
<6224> ＪＲＣ 　　　　東Ｇ　　 -5.26 　　4/14　本決算　　　　0.53

<4412> サイエンスＡ 　東Ｇ　　 -5.10 　　4/14　　上期　　　505.88
<4016> ミット 　　　　東Ｓ　　 -5.02 　　4/14　　　1Q　　　-32.56
<5527> プロパテクノ 　東Ｇ　　 -4.91 　　4/14　　　1Q　　　-11.31
<9252> ラストワンＭ 　東Ｇ　　 -4.39 　　4/14　　上期　　　 64.05
<5885> ジーデップ 　　東Ｓ　　 -4.37 　　4/14　　　3Q　　　 26.00

<9250> ＧＲＣＳ 　　　東Ｇ　　 -4.27 　　4/14　　　1Q　　　　赤拡
<3791> ＩＧポート 　　東Ｓ　　 -4.15 　　4/14　　　3Q　　　　2.34
<2338> クオンタムＳ 　東Ｓ　　 -3.94 　　4/14　本決算　　　　　－
<6558> クックビズ 　　東Ｇ　　 -3.80 　　4/14　　　1Q　　　　赤縮
<7997> くろ工 　　　　東Ｓ　　 -2.82 　　4/14　　　1Q　　　　赤拡

<2934> ジェイフロ 　　東Ｇ　　 -2.41 　　4/14　　　3Q　　　100.57
<6150> タケダ機械 　　東Ｓ　　 -2.39 　　4/14　　　3Q　　　-29.80
<3823> ＷＨＤＣ 　　　東Ｓ　　 -2.33 　　4/14　　上期　　　　赤拡
<3991> ウォンテッド 　東Ｇ　　 -2.32 　　4/14　　上期　　　-38.80
<7065> ｕｐｒ 　　　　東Ｓ　　 -2.30 　　4/14　　上期　　　139.76

<372A> レント 　　　　東Ｓ　　 -2.29 　　4/14　　　3Q　　　　9.91
<7610> テイツー 　　　東Ｓ　　 -2.07 　　4/14　本決算　　　 18.08
<7357> ジオコード 　　東Ｓ　　 -2.04 　　4/14　本決算　　 1389.47
<3077> ホリイフード 　東Ｓ　　 -1.99 　　4/14　　　1Q　　　　　－
<7074> ２４７ＨＤ 　　東Ｇ　　 -1.96 　　4/14　　　1Q　　　　赤縮

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース