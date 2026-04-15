決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後 … セイワＨＤ、ウエストＨＤ、テンシャル (4月14日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月13日から14日の決算発表を経て15日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<4490> ビザスク 東Ｇ +30.55 4/14 本決算 0.07
<3558> ジェイドＧ 東Ｇ +26.41 4/14 本決算 －
<135A> ヴレインＳ 東Ｇ +22.80 4/14 本決算 58.88
<7719> 東京衡機 東Ｓ +21.67 4/14 本決算 124.20
<1418> インタライフ 東Ｓ +15.75 4/14 本決算 2.94
<304A> フォルシア 東Ｇ +15.67 4/14 本決算 460.81
<1407> ウエストＨＤ 東Ｓ +14.39 4/14 上期 -49.37
<325A> テンシャル 東Ｇ +13.32 4/14 上期 －
<3181> 買取王国 東Ｓ +9.41 4/14 本決算 11.72
<205A> ロゴスＨＤ 東Ｇ +8.43 4/14 3Q 黒転
<365A> 伊沢タオル 東Ｓ +8.06 4/14 本決算 -5.58
<4434> サーバワクス 東Ｓ +7.35 4/14 本決算 82.51
<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ +7.12 4/14 本決算 4.14
<245A> ＩＮＧＳ 東Ｇ +5.12 4/14 上期 79.41
<4494> バリオ 東Ｓ +4.85 4/14 本決算 －
<523A> セイワＨＤ 東Ｇ +4.74 4/14 3Q 76.58
<3177> ありがとうＳ 東Ｓ +4.69 4/14 本決算 0.00
<369A> エータイ 東Ｇ +4.30 4/14 上期 6.05
<1430> １ｓｔコーポ 東Ｓ +4.22 4/14 3Q -18.07
<5575> グロービー 東Ｇ +4.17 4/14 3Q -1.23
<3810> ＣＳＨＤ 東Ｓ +4.04 4/14 3Q 赤縮
<138A> 光フードＳ 東Ｇ +2.69 4/14 1Q 123.68
<4198> テンダ 東Ｓ +2.00 4/14 3Q -61.05
<3045> カワサキ 東Ｓ +1.93 4/14 上期 8.14
<7603> ジーイエット 東Ｓ +1.89 4/14 本決算 黒転
<3892> 岡山製紙 東Ｓ +1.86 4/14 3Q -14.77
<3987> エコモット 東Ｇ +1.56 4/14 上期 -79.59
<190A> コーディア 東Ｇ +1.55 4/14 上期 赤縮
<9215> ＣａＳｙ 東Ｇ +1.35 4/14 1Q -33.33
<3547> ユニシアＨＤ 東Ｓ +1.33 4/14 1Q -49.69
<2722> アイケイＨＤ 東Ｓ +1.28 4/14 3Q -48.66
<7805> プリントＮ 東Ｓ +1.20 4/14 上期 26.48
<367A> プリモＧＨＤ 東Ｓ +1.05 4/14 上期 53.78
<7351> グッドパッチ 東Ｇ +0.87 4/14 上期 -1.18
<3297> 東武住販 東Ｓ +0.68 4/14 3Q -0.87
<8904> アバンティア 東Ｓ +0.60 4/14 上期 黒転
<274A> ガーデン 東Ｓ +0.48 4/14 本決算 5.70
<156A> マテリアルＧ 東Ｇ +0.46 4/14 上期 73.90
<7807> 幸和製 東Ｓ +0.36 4/14 本決算 10.21
<2305> スタ・アリス 東Ｓ +0.15 4/14 本決算 13.43
<7077> ＡＬｉＮＫ 東Ｇ +0.10 4/14 本決算 黒転
<6199> セラク 東Ｓ +0.07 4/14 上期 -10.88
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月13日から14日の決算発表を経て15日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<4490> ビザスク 東Ｇ +30.55 4/14 本決算 0.07
<3558> ジェイドＧ 東Ｇ +26.41 4/14 本決算 －
<135A> ヴレインＳ 東Ｇ +22.80 4/14 本決算 58.88
<7719> 東京衡機 東Ｓ +21.67 4/14 本決算 124.20
<1418> インタライフ 東Ｓ +15.75 4/14 本決算 2.94
<304A> フォルシア 東Ｇ +15.67 4/14 本決算 460.81
<1407> ウエストＨＤ 東Ｓ +14.39 4/14 上期 -49.37
<325A> テンシャル 東Ｇ +13.32 4/14 上期 －
<3181> 買取王国 東Ｓ +9.41 4/14 本決算 11.72
<205A> ロゴスＨＤ 東Ｇ +8.43 4/14 3Q 黒転
<365A> 伊沢タオル 東Ｓ +8.06 4/14 本決算 -5.58
<4434> サーバワクス 東Ｓ +7.35 4/14 本決算 82.51
<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ +7.12 4/14 本決算 4.14
<245A> ＩＮＧＳ 東Ｇ +5.12 4/14 上期 79.41
<4494> バリオ 東Ｓ +4.85 4/14 本決算 －
<523A> セイワＨＤ 東Ｇ +4.74 4/14 3Q 76.58
<3177> ありがとうＳ 東Ｓ +4.69 4/14 本決算 0.00
<369A> エータイ 東Ｇ +4.30 4/14 上期 6.05
<1430> １ｓｔコーポ 東Ｓ +4.22 4/14 3Q -18.07
<5575> グロービー 東Ｇ +4.17 4/14 3Q -1.23
<3810> ＣＳＨＤ 東Ｓ +4.04 4/14 3Q 赤縮
<138A> 光フードＳ 東Ｇ +2.69 4/14 1Q 123.68
<4198> テンダ 東Ｓ +2.00 4/14 3Q -61.05
<3045> カワサキ 東Ｓ +1.93 4/14 上期 8.14
<7603> ジーイエット 東Ｓ +1.89 4/14 本決算 黒転
<3892> 岡山製紙 東Ｓ +1.86 4/14 3Q -14.77
<3987> エコモット 東Ｇ +1.56 4/14 上期 -79.59
<190A> コーディア 東Ｇ +1.55 4/14 上期 赤縮
<9215> ＣａＳｙ 東Ｇ +1.35 4/14 1Q -33.33
<3547> ユニシアＨＤ 東Ｓ +1.33 4/14 1Q -49.69
<2722> アイケイＨＤ 東Ｓ +1.28 4/14 3Q -48.66
<7805> プリントＮ 東Ｓ +1.20 4/14 上期 26.48
<367A> プリモＧＨＤ 東Ｓ +1.05 4/14 上期 53.78
<7351> グッドパッチ 東Ｇ +0.87 4/14 上期 -1.18
<3297> 東武住販 東Ｓ +0.68 4/14 3Q -0.87
<8904> アバンティア 東Ｓ +0.60 4/14 上期 黒転
<274A> ガーデン 東Ｓ +0.48 4/14 本決算 5.70
<156A> マテリアルＧ 東Ｇ +0.46 4/14 上期 73.90
<7807> 幸和製 東Ｓ +0.36 4/14 本決算 10.21
<2305> スタ・アリス 東Ｓ +0.15 4/14 本決算 13.43
<7077> ＡＬｉＮＫ 東Ｇ +0.10 4/14 本決算 黒転
<6199> セラク 東Ｓ +0.07 4/14 上期 -10.88
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース