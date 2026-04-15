―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月13日から14日の決算発表を経て15日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4490> ビザスク 　　　東Ｇ 　 +30.55 　　4/14　本決算　　　　0.07
<3558> ジェイドＧ 　　東Ｇ 　 +26.41 　　4/14　本決算　　　　　－
<135A> ヴレインＳ 　　東Ｇ 　 +22.80 　　4/14　本決算　　　 58.88
<7719> 東京衡機 　　　東Ｓ 　 +21.67 　　4/14　本決算　　　124.20
<1418> インタライフ 　東Ｓ 　 +15.75 　　4/14　本決算　　　　2.94

<304A> フォルシア 　　東Ｇ 　 +15.67 　　4/14　本決算　　　460.81
<1407> ウエストＨＤ 　東Ｓ 　 +14.39 　　4/14　　上期　　　-49.37
<325A> テンシャル 　　東Ｇ 　 +13.32 　　4/14　　上期　　　　　－
<3181> 買取王国 　　　東Ｓ　　 +9.41 　　4/14　本決算　　　 11.72
<205A> ロゴスＨＤ 　　東Ｇ　　 +8.43 　　4/14　　　3Q　　　　黒転

<365A> 伊沢タオル 　　東Ｓ　　 +8.06 　　4/14　本決算　　　 -5.58
<4434> サーバワクス 　東Ｓ　　 +7.35 　　4/14　本決算　　　 82.51
<7608> ＳＫジャパン 　東Ｓ　　 +7.12 　　4/14　本決算　　　　4.14
<245A> ＩＮＧＳ 　　　東Ｇ　　 +5.12 　　4/14　　上期　　　 79.41
<4494> バリオ 　　　　東Ｓ　　 +4.85 　　4/14　本決算　　　　　－

<523A> セイワＨＤ 　　東Ｇ　　 +4.74 　　4/14　　　3Q　　　 76.58
<3177> ありがとうＳ 　東Ｓ　　 +4.69 　　4/14　本決算　　　　0.00
<369A> エータイ 　　　東Ｇ　　 +4.30 　　4/14　　上期　　　　6.05
<1430> １ｓｔコーポ 　東Ｓ　　 +4.22 　　4/14　　　3Q　　　-18.07
<5575> グロービー 　　東Ｇ　　 +4.17 　　4/14　　　3Q　　　 -1.23

<3810> ＣＳＨＤ 　　　東Ｓ　　 +4.04 　　4/14　　　3Q　　　　赤縮
<138A> 光フードＳ 　　東Ｇ　　 +2.69 　　4/14　　　1Q　　　123.68
<4198> テンダ 　　　　東Ｓ　　 +2.00 　　4/14　　　3Q　　　-61.05
<3045> カワサキ 　　　東Ｓ　　 +1.93 　　4/14　　上期　　　　8.14
<7603> ジーイエット 　東Ｓ　　 +1.89 　　4/14　本決算　　　　黒転

<3892> 岡山製紙 　　　東Ｓ　　 +1.86 　　4/14　　　3Q　　　-14.77
<3987> エコモット 　　東Ｇ　　 +1.56 　　4/14　　上期　　　-79.59
<190A> コーディア 　　東Ｇ　　 +1.55 　　4/14　　上期　　　　赤縮
<9215> ＣａＳｙ 　　　東Ｇ　　 +1.35 　　4/14　　　1Q　　　-33.33
<3547> ユニシアＨＤ 　東Ｓ　　 +1.33 　　4/14　　　1Q　　　-49.69

<2722> アイケイＨＤ 　東Ｓ　　 +1.28 　　4/14　　　3Q　　　-48.66
<7805> プリントＮ 　　東Ｓ　　 +1.20 　　4/14　　上期　　　 26.48
<367A> プリモＧＨＤ 　東Ｓ　　 +1.05 　　4/14　　上期　　　 53.78
<7351> グッドパッチ 　東Ｇ　　 +0.87 　　4/14　　上期　　　 -1.18
<3297> 東武住販 　　　東Ｓ　　 +0.68 　　4/14　　　3Q　　　 -0.87

<8904> アバンティア 　東Ｓ　　 +0.60 　　4/14　　上期　　　　黒転
<274A> ガーデン 　　　東Ｓ　　 +0.48 　　4/14　本決算　　　　5.70
<156A> マテリアルＧ 　東Ｇ　　 +0.46 　　4/14　　上期　　　 73.90
<7807> 幸和製 　　　　東Ｓ　　 +0.36 　　4/14　本決算　　　 10.21
<2305> スタ・アリス 　東Ｓ　　 +0.15 　　4/14　本決算　　　 13.43

<7077> ＡＬｉＮＫ 　　東Ｇ　　 +0.10 　　4/14　本決算　　　　黒転
<6199> セラク 　　　　東Ｓ　　 +0.07 　　4/14　　上期　　　-10.88

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース