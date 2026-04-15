決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … 東宝、Ｊフロント、クリレスＨＤ (4月14日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月13日から14日の決算発表を経て15日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.5 ディップ <2379>
26年2月期の連結経常利益は前の期比32.2％減の89.9億円に落ち込み、従来予想の119億円を下回って着地。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<8011> 三陽商 東Ｐ -10.57 4/14 本決算 39.28
<6058> ベクトル 東Ｐ -9.40 4/14 本決算 7.17
<2935> ピックルス 東Ｐ -9.15 4/14 本決算 -13.41
<9602> 東宝 東Ｐ -8.30 4/14 本決算 -4.48
<2379> ディップ 東Ｐ -7.96 4/14 本決算 -17.69
<3198> ＳＦＰ 東Ｐ -7.79 4/14 本決算 －
<9716> 乃村工芸社 東Ｐ -7.76 4/14 本決算 4.50
<3387> クリレスＨＤ 東Ｐ -6.93 4/14 本決算 1.77
<2168> パソナＧ 東Ｐ -6.42 4/14 3Q 赤縮
<3050> ＤＣＭ 東Ｐ -5.42 4/14 本決算 0.83
<7388> ＦＰパートナ 東Ｐ -5.29 4/14 1Q -50.68
<9601> 松竹 東Ｐ -4.63 4/14 本決算 -44.84
<2292> ＳＦＯＯＤＳ 東Ｐ -4.39 4/14 本決算 -6.19
<8237> 松屋 東Ｐ -3.91 4/14 本決算 -50.00
<4433> ヒトコムＨＤ 東Ｐ -3.15 4/14 上期 -47.22
<3139> ラクトＪ 東Ｐ -2.86 4/14 1Q -28.79
<7520> エコス 東Ｐ -1.89 4/14 本決算 -6.64
<3087> ドトル日レス 東Ｐ -1.84 4/14 本決算 6.19
<9837> モリト 東Ｐ -1.56 4/14 1Q 51.81
<8273> イズミ 東Ｐ -1.42 4/14 本決算 3.80
<6572> オープンＧ 東Ｐ -1.35 4/14 本決算 13.80
<2882> イートアンド 東Ｐ -1.00 4/14 本決算 0.82
<3086> Ｊフロント 東Ｐ -0.94 4/14 本決算 -5.65
<2471> エスプール 東Ｐ -0.39 4/14 1Q 赤転
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月13日から14日の決算発表を経て15日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.5 ディップ <2379>
26年2月期の連結経常利益は前の期比32.2％減の89.9億円に落ち込み、従来予想の119億円を下回って着地。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<8011> 三陽商 東Ｐ -10.57 4/14 本決算 39.28
<6058> ベクトル 東Ｐ -9.40 4/14 本決算 7.17
<2935> ピックルス 東Ｐ -9.15 4/14 本決算 -13.41
<9602> 東宝 東Ｐ -8.30 4/14 本決算 -4.48
<2379> ディップ 東Ｐ -7.96 4/14 本決算 -17.69
<3198> ＳＦＰ 東Ｐ -7.79 4/14 本決算 －
<9716> 乃村工芸社 東Ｐ -7.76 4/14 本決算 4.50
<3387> クリレスＨＤ 東Ｐ -6.93 4/14 本決算 1.77
<2168> パソナＧ 東Ｐ -6.42 4/14 3Q 赤縮
<3050> ＤＣＭ 東Ｐ -5.42 4/14 本決算 0.83
<7388> ＦＰパートナ 東Ｐ -5.29 4/14 1Q -50.68
<9601> 松竹 東Ｐ -4.63 4/14 本決算 -44.84
<2292> ＳＦＯＯＤＳ 東Ｐ -4.39 4/14 本決算 -6.19
<8237> 松屋 東Ｐ -3.91 4/14 本決算 -50.00
<4433> ヒトコムＨＤ 東Ｐ -3.15 4/14 上期 -47.22
<3139> ラクトＪ 東Ｐ -2.86 4/14 1Q -28.79
<7520> エコス 東Ｐ -1.89 4/14 本決算 -6.64
<3087> ドトル日レス 東Ｐ -1.84 4/14 本決算 6.19
<9837> モリト 東Ｐ -1.56 4/14 1Q 51.81
<8273> イズミ 東Ｐ -1.42 4/14 本決算 3.80
<6572> オープンＧ 東Ｐ -1.35 4/14 本決算 13.80
<2882> イートアンド 東Ｐ -1.00 4/14 本決算 0.82
<3086> Ｊフロント 東Ｐ -0.94 4/14 本決算 -5.65
<2471> エスプール 東Ｐ -0.39 4/14 1Q 赤転
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース