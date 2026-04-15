ＡＧＳ <3648> [東証Ｓ] が4月15日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の32円→34円(前の期は24円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと位置づけ、経営基盤の強化、今後の事業の拡充、連結業績等を勘案しながら、配当性向30％を目安に、安定した利益配分を行っていくことを基本方針としております。 2025年10月15日公表の「2026年３月期第２四半期（中間期）及び通期連結業績予想の修正、並びに中間及び期末配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」にて修正いたしました通期連結業績予想のとおり、過去最高の業績となる見通しであることから、上記方針を踏まえて期末配当予想を当初予想の１株当たり16円から２円増配の18円に修正いたします。