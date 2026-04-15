フィギュアスケートのりくりゅうの三浦璃来選手が木原龍一選手についての悩み事を相談しました。

Google Chromeの新CMに登場したりくりゅうペアは、「No.1を支える」篇と、「涙もろいパートナー」篇の2つに登場。AI検索で悩みを相談した三浦選手。その悩みとは「私のパートナーが、とっても涙もろいんだけどどうしたらいい？」というもの。横で聞いていた木原選手は苦い表情。

ミラノ・コルティナ五輪でペアのショートプログラム(SP)でリフトの失敗で演技後に下を向いた木原選手。5位スタートからのフリースケーティング(FS)は冒頭からシンクロした演技を披露し、スロージャンプやツイストリフトなど最後までノーミスの完璧な演技を見せ、結果は世界歴代最高得点となる158.13点をマーク。合計231.24点で見事金メダルを獲得しました。

メダル獲得の瞬間から木原選手は崩れ落ち、三浦選手に抱きついていました。その後のインタビューで木原選手はFSに向けての練習中やFS当日の朝からふと気を抜くと涙がこぼれていたそうで、三浦選手も普段とは違う木原選手に少し困惑していたことを明かしていました。

CMではそんな三浦選手の悩みにAIが回答。解決策を木原選手に伝えるも「やだ」と断られ、「やってみてよ」「やだ」と2人のコミカルなやりとりが見られます。CMは17日から全国放映されます。