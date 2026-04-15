ME:I、2周年に向け思い「YOU:MEのおかげです」 今後も貫きたいことを発表「感謝」「ポジティブ」「遅刻ゼロ」
グローバルガールズグループのME:I、お笑いコンビ・レインボーの池田直人が15日、都内で行われた『Linon』新シャンプー・トリートメント発表会に参加した。
【写真】可愛すぎる…！ピンクコーデで登場したME:I
ME:Iはブランドアンバサダーを担当。池田はお笑い界の美容番長としてイベントに参加した。ME:Iの「Click」というあいさつに触発された池田は「Ctrl+CからのCtrl+Vからのエンター。どうもレインボー池田です。勝手にコピペしちゃいました」と自己紹介していた。
間もなくデビュー2周年を迎えるME:I。デビュー2周年以降も貫きたいことを発表することに。メンバーを代表して3人が発表。TSUZUMIは「感謝の気持ちを忘れない」としながら「もうすぐデビュー2周年を迎える。2年も経つと、どうしても慣れというものが出てきてしまう。緊張してガチガチになっていたものが気を抜いて歩いちゃったりする。そういう時でも感謝を忘れず、あいさつも忘れず。何か私のために動いてくれた人がいた時は必ず『ありがとうございます』という言葉を忘れないようにということを日々、心掛けています。今後も貫いていきたいと思います」と話した。
RINONは「いつもポジティブでいること」とする。「ME:Iのポジティブ番長。2年が経つんですけどチーム内の空気も大事。1人がポジティブだと場もつられて明るくなる。3年目に向かってポジティブに自分が1番カワイイと思っていきたいと思います」と明るく元気に語った。KEIKOは「遅刻ゼロ」として「これを貫いていきたい」と高らかに宣言していた。
最後にYOU:ME（ファンネーム）にメッセージ。MOMONAは「もうすぐME:Iが2周年。やっと2歳になれます。ここまで歩んでこれたのは応援してくださっているファンの皆さんのおかげです。今、応援してくださっているYOU:MEのみんなに、まずは私たちの本業である音楽活動を通して、たくさんのYOU:MEに会いに行けたらと思っています。そんなYOU:MEからの愛と私たちの頑張りを見せることで、愛の輪を広げていってハッピーなつながりを持っていけたらと思います。頑張ります！」と笑顔で語っていた。
【写真】可愛すぎる…！ピンクコーデで登場したME:I
ME:Iはブランドアンバサダーを担当。池田はお笑い界の美容番長としてイベントに参加した。ME:Iの「Click」というあいさつに触発された池田は「Ctrl+CからのCtrl+Vからのエンター。どうもレインボー池田です。勝手にコピペしちゃいました」と自己紹介していた。
RINONは「いつもポジティブでいること」とする。「ME:Iのポジティブ番長。2年が経つんですけどチーム内の空気も大事。1人がポジティブだと場もつられて明るくなる。3年目に向かってポジティブに自分が1番カワイイと思っていきたいと思います」と明るく元気に語った。KEIKOは「遅刻ゼロ」として「これを貫いていきたい」と高らかに宣言していた。
最後にYOU:ME（ファンネーム）にメッセージ。MOMONAは「もうすぐME:Iが2周年。やっと2歳になれます。ここまで歩んでこれたのは応援してくださっているファンの皆さんのおかげです。今、応援してくださっているYOU:MEのみんなに、まずは私たちの本業である音楽活動を通して、たくさんのYOU:MEに会いに行けたらと思っています。そんなYOU:MEからの愛と私たちの頑張りを見せることで、愛の輪を広げていってハッピーなつながりを持っていけたらと思います。頑張ります！」と笑顔で語っていた。