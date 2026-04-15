ME:I、2周年に向け思い「YOU:MEのおかげです」 今後も貫きたいことを発表「感謝」「ポジティブ」「遅刻ゼロ」

ME:I、2周年に向け思い「YOU:MEのおかげです」 今後も貫きたいことを発表「感謝」「ポジティブ」「遅刻ゼロ」