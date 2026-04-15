カナダに移住した韓国人母子のアイデンティティー（自己同一性）を巡る葛藤を描いた「Ｒｉｃｅｂｏｙ ライスボーイ」が公開中だ。

自身も８歳の時に韓国からカナダに移り住んだアンソニー・シム監督が、母親役のチェ・スンユンとともに詩情あふれる作品を紡いでいる。

舞台は１９９０年代のカナダ。幼い一人息子のドンヒョンとともに移民となったシングルマザーのソヨン（チェ）は、息子を現地の学校に通わせつつ、つたない英語を操り、工場で働く。親子は差別的な出来事にたびたび巻き込まれるが、息子を励ましながらソヨンは気丈に振る舞う。

「この作品は私の自伝的作品で、そこに私自身が見聞きしたことも付け加えています」とシム監督。母との関係や、ドンヒョンが自分に西洋風の名前をつけ、カナダでの生活になじんでいく過程などに、監督自身の経験が投影されている。

カナダ文化を受け入れて成長していくドンヒョンに向き合う母のソヨン。チェは元々ダンサーとしてのキャリアが長く、演技経験は浅かったが、シム監督が「一目ぼれ」して、この役に起用した。「本当にたくさんの俳優をオーディションしたが、ピンとこなかった。しかし、彼女を見た瞬間に、この人だと思った」

運命に翻弄（ほんろう）されながらも、芯の強い母親を体現したチェの演技が、作品の要になっている。ダンサーの経験が映画でのたたずまいに影響したことを認めつつ、「無理に母親であろうとせず、息子と一番近い関係を築くことに集中した。１０代の少年は、私にとってもわかりません」と笑う。

物語の後半、ある運命的な出来事により、ソヨンは息子とともに故郷韓国の山村を訪れる。ここはシム監督の一族が住む土地でもあった。全編１６ミリフィルムで撮影された映像は、特にこの一連のシーンでたぐいまれな郷愁を帯び、映画を印象深いものにしている。

「９０年代という時代を意識して、フィルムで撮ることは最初から決めていた。韓国のシーンでは画面のアスペクト比（縦横比）も変えています。カナダでは狭く窮屈だったのが、韓国で広くなる。内面の変化も表しています」とシム監督は語った。