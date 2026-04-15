警察が死体遺棄容疑で自宅を家宅捜索　親族から慎重に話を聞く　小学校は授業再開…ショックで休んだ児童も　【京都小学生行方不明】

京都府南丹市で行方不明となり遺体で見つかった男子児童について、警察は死体遺棄の疑いがあるとして、児童の自宅の捜索など本格的な捜査に乗り出しました。

捜査の最新情報を中継で伝えてもらいます。

田中友梨奈アナウンサー：

山で見つかった遺体が3週間行方不明となっていた安達結希さんと確認されてから一夜明け、警察は本格的な捜査に乗り出しました。

谷山顕翼記者（リポート）：

多くの警察車両が集まってきます。

南丹市の安達さんの自宅周辺では15日午前7時ごろ、多くの警察官が集まり、広い範囲で規制線が張られたうえで、捜索が行われました。

警察によると、安達さんは3月23日に父親に学校敷地内の駐車場に送り届けられた後、行方不明となりました。

警察官のべ約1000人などによる捜索活動が行われ、安達さんの通学用カバンと安達さんがはいていたとみられる靴が別々の場所で見つかり、13日夕方、遺体がまた別の山林で見つかりました。

14日、身元が確認されましたが、警察は死因は「不詳」とし、引き続き調べを進め、外傷についても「目立った刺し傷などはない」とする説明にとどめています。

田中友梨奈アナウンサー：

警察は遺体が遺棄された疑いでの捜査を本格的に始め、15日は安達さんの自宅を詳しく調べるとともに、親族から慎重に話を聞いています。

榎並キャスター（スタジオ）：

安達さんの通っていた小学校などはどのように対応しているのでしょうか？

田中友梨奈アナ：

安達さんが通っていた小学校は、14日臨時休校となりましたが、15日は授業を再開しています。

教育委員会によると今回の件を受けてショックが大きくて、休んだ児童も数名いたということです。

そして出席した児童については「安達さんについて話題としてあえて触れない雰囲気を感じた」と話しています。