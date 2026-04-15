憧れに触れる野球体験！ MLB主催「PLAY BALL」

記事ポイント MLB主催の「PLAY BALL」が、野球未経験や初心者の子どもでも楽しく基本プレーを体験できる参加無料イベントとして取手市で開催されます。元MLBプレイヤーのマック鈴木さんと澤村拓一さんが登場し、交流やスーパープーを間近で楽しめます。同日開催のMLBミュージアムでは、サイン入りボールやユニフォーム、フォトスポットを申込み不要で楽しめます。 MLB主催の「PLAY BALL」が、野球未経験や初心者の子どもでも楽しく基本プレーを体験できる参加無料イベントとして取手市で開催されます。元MLBプレイヤーのマック鈴木さんと澤村拓一さんが登場し、交流やスーパープーを間近で楽しめます。同日開催のMLBミュージアムでは、サイン入りボールやユニフォーム、フォトスポットを申込み不要で楽しめます。

MLB主催の子ども向け参加型イベント「PLAY BALL」が、茨城県取手市で開催されます。

「PLAY BALL」は、野球未経験や経験の少ない5歳から10歳までの子どもが、楽しく体を動かしながら野球の基本に触れられる機会です。

FUYOUアリーナ藤代では、自由に立ち寄れる「MLBミュージアム」も同日に楽しめます。

MLB主催「PLAY BALL」

開催日: 2026年5月16日(土)時間: 第1部 10:30〜12:00、第2部 14:00〜15:30受付開始: 第1部 10:00、第2部 13:30会場: FUYOUアリーナ藤代 野球場雨天時会場: FUYOUアリーナ藤代 体育館対象: 野球未経験または経験の少ない5〜10歳定員: 第1部 200人、第2部 200人参加費: 無料申込方法: MLB JAPANホームページからインターネット受付申込期間: 4月3日13:00〜4月29日23:59予定当落連絡: 5月1日18:00までを目安

「PLAY BALL」は、バッティングやピッチングなどの基本プレーを楽しみながら体験できるイベントです。

参加者にはオリジナルTシャツとバット、ボールのセットがプレゼントされるため、初めて野球に触れるきっかけにもぴったりです。

スペシャルゲスト

ゲスト: マック鈴木さん、澤村拓一さん内容: 交流、スーパープレー披露

マック鈴木さんと澤村拓一さんは、元MLBプレイヤーとして子どもたちと直接触れ合います。

トップレベルのプレーを間近で見られる時間は、野球への興味を自然に広げてくれます。

MLBミュージアム

会場: FUYOUアリーナ藤代 体育館2Fレクリエーション室開催時間: 10:00〜16:00最終入場: 15:45申込: 不要展示予定: サイン入りボール、ユニフォーム、等身大パネル、フォトスポット

MLBミュージアムは、イベント参加者以外でも立ち寄りやすい自由入場の展示です。

貴重なアイテムやフォトスポットがそろうため、家族でMLBの世界観を楽しみたい人にも向いています。

「PLAY BALL」は、野球を始める前の子どもでも安心して参加しやすい無料イベントです。

元MLBプレイヤーとの交流やプレゼント付きの体験は、家族にとって特別な一日につながります。

MLBミュージアムも同日に楽しめるため、おでかけ先としても魅力があります。

MLB主催「PLAY BALL」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「PLAY BALL」は誰が参加できますか？

A. 野球未経験または野球経験の少ない5歳から10歳までの子どもが参加できます。

Q. 「PLAY BALL」の参加費はかかりますか？

A. 「PLAY BALL」は無料で参加できます。

Q. MLBミュージアムは申込みが必要ですか？

A. MLBミュージアムは申込み不要で、当日に自由入場できます。

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