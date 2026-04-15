ゲーム実況を行うグループ「三人称」の鉄塔が15日、この日付でグループを脱退することがわかった。本人や、メンバーが自身のX（旧ツイッター）などで発表した。



【写真】脱退が発表された鉄塔

三人称は2011年から活動するゲーム実況グループ。メンバーはドンピシャ、ぺちゃんこ、鉄塔の3人。2026年4月15日現在のYouTubeチャンネル登録者は85.9万人。配信や動画だけでなく、リアルイベントなども行っていた。



鉄塔に関しては、2025年11月、当時付き合っていた恋人以外の複数人の女性と関係を持っていたことが、メンバーと恋人に発覚したことを自身のXで報告。メンバーのドンピシャからは「3人の間の信頼関係を揺るがすものであり、鉄塔に対して深い失望を覚えました」と厳しい言葉を寄せられた。これに伴い「自分の行いに向き合い、反省し、今一度自分の立場を見つめ直し、しっかりと前を向いて進んでいくべき」として、鉄塔は活動を休止していた。



活動休止から約半年後の15日、鉄塔は文書を公開。「自身の軽率な行動により、三人称のメンバーをはじめ、多くの方々に多大なるご迷惑をおかけいたしました」と謝罪した。そして「自粛期間中、これからの三人称の在り方について3人で何度も話し合いを重ねました」と記し、「その結果、最終的には『別々の道を歩むことが、三人称という場所を守るための唯一の選択である』という結論に、全員で辿り着きました」と脱退を発表した。



脱退という決定について「私自身も、自分の招いた事態の重さを鑑み、この決断がグループにとって最善であると深く納得しております」と納得の上であることを記し、「15年という長い年月を3人で歩み、多くの方に支えていただいたにもかかわらず、このような形でのご報告となってしまい、本当に申し訳ありません」と再び謝罪。「私は今後、ドンピシャ、ぺちゃんことは別の道を歩むことになりますが、どうかこれからも2人の活動を温かく応援していただければ幸いです」と結んだ。また「皆様が懸念されているような法に触れる行為は一切ございません。その点ははっきりと否定させていただきます」と、違法行為はなかったことにも言及した。



メンバーのドンピシャも同日に、鉄塔の脱退を文書で発表した。メンバーの脱退について「考えながら、話し合い、また3人でできる方向で、ぺーさん(ぺちゃんこの愛称)と活動はしておりましたが、発端となった件とは別で、価値観や方向性の違いが話し合いの中で浮き彫りになり、3人が一緒のグループとして活動していくのではなく、最終的にそれぞれが納得した形で別々の道を進むという結論に至りました」と、価値観の違いを理由に挙げた。



話し合いの期間について「正直この約半年という年月はとてもとても苦しい期間でした。本音をぶつけ合い、様々な事を考え、3人それぞれ苦しい思いをしたと思います」と記し、「3人で活動するのが理想というのは常にあった事で、その理想を皆様にお見せできないというのは大変心苦しい事ですし、申し訳ないです」とファンに向けて謝罪した。



メンバーのぺちゃんこも文書を発表し、鉄塔の脱退について「この結果(鉄塔の脱退)を残念に思う方がたくさんいるというのは重々承知していますが、この約半年間3人で沢山話し合い、ことの発端となった件とは別の部分での鉄塔さんとの考え方の違いや価値観の違いが生まれ、別々の道へ進むという事が3人にとって最善という結論に至りました」と記した。今後について、三人称はドンピシャ、ぺちゃんこの2名体制で活動を継続し、鉄塔はフリーとして活動することも発表された。



（よろず～ニュース編集部）