記事ポイント NoMapsが共創企画の参加者を全国募集東京キックオフで参画イメージをつかめる札幌開催へ向けた交流会も実施 NoMapsが共創企画の参加者を全国募集東京キックオフで参画イメージをつかめる札幌開催へ向けた交流会も実施

大型イノベーションフェス「NoMaps」が、札幌で新しい企画を生み出したい企業やクリエイター、スタートアップに向けて共創プロジェクトの参加を呼びかけています。

東京で開かれたキックオフイベントでは、2026年開催概要や実際の参画事例を知りながら、今後の連携先を見つけられます。

北海道で新しい挑戦を仕掛けたい人にとって、具体的な一歩を踏み出しやすい機会です。

NoMaps実行委員会「NoMaps2026」

イベント名: NoMaps TeamTOKYO キックオフイベント開催日: 2026年4月13日(月)時間: 19:00〜21:00（18:30受付開始）参加人数: 50〜60名程度参加費: 1,000円（税込）会場: リアルコクリバ（Real Co-Creation BASE）住所: 東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル1F

NoMapsは、テクノロジー、エンターテインメント、クリエイティブを横断しながら札幌、北海道の街なかで展開する大型イノベーションフェスです。

NoMaps2026は9月23日(水・祝)から27日(日)まで開催予定で、東京のキックオフイベントは全国から参画したい人が接点をつくる場になります。

NoMapsとは

開催地: 札幌・北海道2025年実績: 札幌市中心部86会場2025年来場者数: 延べ58,000人以上領域: テック、エンタメ、クリエイティブ2026年開催日: 9月23日(水・祝)〜27日(日)

NoMapsは、札幌から新産業やクリエイティブな挑戦を生み出したい人が集まるフェスティバルです。

2025年は市内86会場で多彩なセッションやイベントを展開しており、地域発の企画に多くの来場者が触れられる規模感も魅力です。

TeamTOKYO

組織名: NoMaps TeamTOKYO参加対象: 企業、スタートアップ、クリエイター拠点: 北海道・東京主な実績: 人形劇アート×最先端AI、メタバース・AI×婚活支援、交流企画

NoMaps TeamTOKYOは、東京と北海道をつなぎながら新しい企画を形にする共創組織です。

昨年は舞台芸術やAI活用企画、交流会などを実現しており、今年も参画のロールモデルを知りながら次の企画づくりにつなげられます。

公開企画会議

内容: NoMaps2026概要紹介内容: NoMaps2025振り返りトークセッション内容: NoMaps2026公開企画会議内容: 交流会タイムテーブル: 19:00オープニング、19:05トーク、19:30公開企画会議、20:00交流会、20:45集合写真、21:00解散

公開企画会議は、実行委員会や参画経験者の話を通じてNoMapsへの関わり方を具体的にイメージできるプログラムです。

交流会も予定されているため、札幌で何かを始めたい個人や企業にとって、その場で新たな協業先を見つけやすい機会になります。

NoMapsは、札幌での挑戦に関心がある人へ向けて、企画を考える段階から参加しやすい入口を用意しています。

東京で事例や参加者の声に触れられることで、地域との共創をより現実的に描けるのもうれしいところです。

北海道で新しいプロジェクトを形にしたい人は、今後の展開も含めてチェックしておきたいイベントです。

NoMaps2026へつながるキックオフイベントの紹介でした。

よくある質問

Q. NoMaps TeamTOKYO キックオフイベントには誰が参加できますか？

A. 北海道や札幌で新しい企画を仕掛けたい企業、スタートアップ、クリエイター、団体などが参加対象です。

Q. NoMaps2026はいつ開催されますか？

A. NoMaps2026は2026年9月23日(水・祝)から27日(日)まで札幌、北海道で開催予定です。

Q. キックオフイベントでは何が聞けますか？

A. NoMaps2026の概要紹介に加えて、2025年に実際に参画したプレイヤーの体験談や公開企画会議、交流会が予定されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 札幌で挑戦を形にする接点！ 「NoMaps2026」 appeared first on Dtimes.