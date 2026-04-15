元バレー代表・木村沙織、3歳長男と“顔出し”花見ショット披露「笑う感じがソックリ」「少年ぽくなってきましたね」
元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織（39）が14日、自身のインスタグラムを更新。長男（3）との“花見ショット”を公開し、春のひとときを楽しむ様子を伝えた。
【写真】「少年ぽくなってきましたね」3歳長男と花見を楽しむ“顔出し”親子ショットを披露した木村沙織
木村は「今年もあっという間に散っちゃった」とつづり、桜の絵文字を添えて投稿。公開された写真には、公園の遊具で遊ぶ長男を見守る様子や、満開の桜を背景にした親子ショット、手のひらに桜の花びらをのせたカットなどが収められている。笑顔で寄り添う姿からは、穏やかな時間を過ごした様子がうかがえる。
この投稿に対し、ファンからは「2人の笑う感じがソックリ」「すごく良い笑顔」「幼児から少年ぽくなってきましたね」「可愛い」「すくすく大きくなりますねー」「素敵な花見、仲良し家族で癒されますわ〜」「夢のようなFamily」といった声が寄せられ、親子の仲むつまじい様子に反響が集まっている。
木村は2016年12月に元ビーチバレー選手の日高裕次郎氏と結婚。23年2月に長男が誕生している。
【写真】「少年ぽくなってきましたね」3歳長男と花見を楽しむ“顔出し”親子ショットを披露した木村沙織
木村は「今年もあっという間に散っちゃった」とつづり、桜の絵文字を添えて投稿。公開された写真には、公園の遊具で遊ぶ長男を見守る様子や、満開の桜を背景にした親子ショット、手のひらに桜の花びらをのせたカットなどが収められている。笑顔で寄り添う姿からは、穏やかな時間を過ごした様子がうかがえる。
木村は2016年12月に元ビーチバレー選手の日高裕次郎氏と結婚。23年2月に長男が誕生している。