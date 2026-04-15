歌手の工藤静香さんが4月14日、自身のインスタグラムを更新。4月に誕生日を迎える人々へのメッセージとともに、自身の56歳の誕生日を報告しました。

【写真を見る】【 工藤静香 】56歳の誕生日を報告「本日、無事にまたひとつ歳を重ねることができました」 感謝の言葉とともに庭に咲き誇る花々を公開





投稿では「4月生まれの皆様、お誕生日おめでとうございます」と呼びかけ、「桜の絨毯の下から、そっと芽吹く花々。寒い冬のあいだ静かに時を重ね、春に美しく咲き誇るその姿に、いつも心を励まされています」と春の花々への思いを綴っています。









また、自身の誕生日についても触れ、「私事ではございますが、本日、無事にまたひとつ歳を重ねることができました」と報告。「日頃より温かく応援してくださる皆様に、心より深く感謝申し上げます。本当にありがとうございます」とファンへの感謝の言葉を述べました。









さらに、「これからも一日一日を大切に、丁寧に歩んでいきたいと思います」と今後への思いを語り、「皆様にとりましても、新たな一年が優しく豊かに花開く、かけがえのない日々となりますよに」と4月生まれのファンへのエールで締めくくっています。















投稿には、淡いピンクの牡丹や紫のクレマチス、薄紫の藤、鮮やかな赤いツツジなど、春の庭に咲く色とりどりの花々の写真が複数枚添えられており、投稿文の雰囲気を彩っています。















この投稿に、「お誕生日おめでとうございます」「これからも笑顔溢れる歳になりますように」「素敵な1年になりますように」「綺麗なお花がたくさんですね 藤の花も綺麗に咲いてますね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】