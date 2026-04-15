モデルでタレントの西山茉希が１５日、ＮＨＫ「あさイチ」で、離婚した後の子供達のことを思い、涙ぐむ一幕があった。

この日は離婚経験者の離婚後の生活などを特集。子供の生活にも当然影響を与えるが、西山は「子供の心とか気持ちとかって…親が代弁できることじゃないと思っていて」というと言葉に詰まり「ダメだ、子供の話」と泣き笑い。

そして「自分の両親が離婚していれば自分も経験したことだから、気持ちを分かってあげられるかもだけど、（自分が）経験したことがないことをさせているので、正解かどうか…。向き合うとこうなっちゃう（涙が出る）し、後悔しないように今日を進んで未来に繋げている過程の時なので、なんとも…。子供のことは語れない」と涙ぐんだ。

西山は番組アンケートで離婚をしたことに「後悔はしてないけど、万歳でもない」と答えており「こうやって（番組に）座らせてもらって経験者であって発信しないといけないこともあるが、結婚を選んだのも自分だし、子供の命を授かったのも自分だし、離婚をしようと思って生きてきたわけじゃないから、選んでいるんだけど、勧めるものでもない」とコメント。自身の両親のように長年添い遂げることに「素晴らしいことだと思って私は生きているので、すごく難しいです」と話した。

一気に話し終えると「ごめんなさい、全然ダメだった。やりきりたかったのにな」と渡されたティッシュで涙を拭いていた。また子供達には「愛する人と幸せになる図を当たり前に持っていて欲しい。私が正解と言い切るのは違うなって」とも話していた。

西山は１３年に俳優・早乙女太一と結婚し、同年１０月に長女、１６年４月に次女を授かるも１９年６月に離婚した。