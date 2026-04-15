オインクゲームズは、新作ボードゲーム『ニャインタイル』を5月29日に一般販売開始すると発表した。5月23日・24日開催のゲームマーケット2026春にて先行販売される。

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本作は、シリーズ発行部数43万部を突破したパズルゲーム『ナインタイル』のネコバージョンだ。 オリジナルの『ナインタイル』は国内発行部数30万部を突破した人気作で、2018年にはグッド・トイを受賞している。

『ナインタイル』の基本ルールはそのままに、黒猫、白猫、ハチワレ、三毛猫、茶トラ、サビ白の6種類のネコがデザインされたタイルで遊べる。タイル自体がネコの形になっており、ネコの毛並みを表現した表面加工が施されている点が特徴だ。

ゲームのルールは、それぞれの手元にある9枚のタイルを自由に動かしたりひっくり返したりして、誰よりも早くお題どおりに並べるというもの。

タイルの裏表の組み合わせを考える必要があり、シンプルながら歯ごたえのあるスピーディなパーティパズルゲームとなっている。プレイ人数は2～4人、プレイ時間は約15分。

（文＝リアルサウンドテック編集部）