体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表２次選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考を兼ねる全日本個人総合選手権は１６日、高崎アリーナで開幕する。

史上２人目の６連覇を狙う２０２１年東京五輪個人総合金メダルの橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は１５日、本番会場で会見に出席した。「ここで勝たないと世界はないので気を引き締めて。まずは２日間あるので１日目でいいスタートを切りたい。あん馬をポイントにしてきたので、あん馬をスムーズに跳べれば後半はリズムよく自信もっていけるのかな。今年もあん馬に力入れてきたので、しっかりそれが発揮できたらと思います」と気持ちを高めた。

３月１４日の鉄棒の練習中に左肩を痛め３月末の日本代表の試技会を欠場したが「もうその２日後には６種目通して演技ができ始めたのでほぼ問題なくきています。あとは体調不良だけ気をつけたいなと思います」と万全を強調する。

今大会は内村航平さん（１０連覇）以来、史上２人目の６連覇がかかるが「（意識は）いえ、まったく。気づいたら６連覇目なのかという…。挑戦権もあるので、こういう記録にチャレンジできるのはすごくうれしく思います。でも、まず演技をしっかりしなければいけないので、自分の演技にしっかり集中したい。２日間いい演技をして優勝できるように頑張りたいなと思います」と前向きだった。