◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神−巨人（１５日・甲子園）＝雨天中止＝

巨人・田中将大投手が、スライド登板で１６日の阪神戦（甲子園）に先発することが決まった。移籍後初となる伝統の一戦に臨む予定だった１５日の同カードは雨天中止となったが、今季２登板で防御率１・４２と好調なマー君にカード勝ち越しを託す。

田中将は兵庫生まれで、駒大苫小牧２年夏に全国制覇。翌夏は早実・斎藤佑樹（元日本ハム）と伝説の決勝再試合となる死闘を演じた。楽天時代は阪神戦に通算１１登板し、５勝５敗（２完投）。甲子園に限れば４登板１勝２敗、防御率３・００で、最近では２２年の交流戦で登板した。昨季は巨人に移籍して１０先発したが、同一リーグで唯一、阪神戦での登板がなかった。

移籍２年目で初となる「伝統の一戦」登板に向け、「何とか相手打線を抑えられるように。自分のやらなければいけないことをしっかりと整理して、マウンドに上がりたい」と意気込んでいたが、あいにくの天気で登板予定だったこの日の第２戦は中止となった。１６日の同カードはウィットリーが先発予定だったが、首脳陣は好調のマー君のスライド先発起用を決断。助っ人は次カード以降に先発することになった。