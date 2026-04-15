2児の父・人気芸人「ちゃんと顔出してんのアンパンマンだけやん」思わぬ家族ショット公開「幸せオーラに包まれてる」「パパの顔で素敵」の声
【モデルプレス＝2026/04/15】本田圭佑のものまねで知られるお笑いタレントのじゅんいちダビッドソンが4月14日、自身のInstagramを更新。家族でのショットを投稿し、反響が寄せられている。
【写真】51歳ものまねタレント「素敵な家族写真」次男リクエストでお出かけ家族ショット
じゅんいちは「次男の要望でアンパンマンミュージアムへ」とつづり、写真を投稿。大きなアンパンマンのモニュメントの前で、マスクをしたじゅんいちと妻、2人の子どもで撮影した4人のショットを公開した。投稿された写真では自身はマスクをつけており、妻と子供2人はウインクした絵文字を顔にスタンプされている姿となっており、じゅんいちは「ちゃんと顔出してんのアンパンマンだけやん」とセルフツッコミを入れている。
この投稿は「素敵な家族写真ですね」「ほっこり癒されました」「パパの顔で素敵」「楽しそうです」「幸せオーラに包まれてる」などと話題となっている。
じゅんいちは2014年12月に一般女性と結婚。2021年10月には第1子、2024年1月には第2子となる男児が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】51歳ものまねタレント「素敵な家族写真」次男リクエストでお出かけ家族ショット
◆じゅんいちダビッドソン、家族でのショット披露
じゅんいちは「次男の要望でアンパンマンミュージアムへ」とつづり、写真を投稿。大きなアンパンマンのモニュメントの前で、マスクをしたじゅんいちと妻、2人の子どもで撮影した4人のショットを公開した。投稿された写真では自身はマスクをつけており、妻と子供2人はウインクした絵文字を顔にスタンプされている姿となっており、じゅんいちは「ちゃんと顔出してんのアンパンマンだけやん」とセルフツッコミを入れている。
◆じゅんいちダビッドソンの投稿に反響
この投稿は「素敵な家族写真ですね」「ほっこり癒されました」「パパの顔で素敵」「楽しそうです」「幸せオーラに包まれてる」などと話題となっている。
じゅんいちは2014年12月に一般女性と結婚。2021年10月には第1子、2024年1月には第2子となる男児が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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