ポケモンパッケージのピノが登場!ディグダデザインのレアパッケージやミュウデザインのピックも

森永乳業は、4月上旬から「ピノ(ポケモンパッケージ)」、4月中旬から「ピノ チョコアソート(ポケモンパッケージ)」、4月20日から「ピノ シーズンアソート(ポケモンパッケージ)」を、全国で数量限定発売する。

【ポケモンパッケージのピノの画像はこちら】ピカチュウとディグダがデザインされたレアパッケージなど登場!

2026年10月に発売50周年を迎える「ピノ」と、今年発売30周年を迎えるポケモンのコラボレーション商品。30年間にわたり大ヒットを続けてきた9地方のポケモンが地方別にパッケージに登場する。

◆「ピノ(ポケモンパッケージ)」

種類別/名称:アイスクリーム

内容量:60ml(6粒)

希望小売価格:180円(税別)

エネルギー:31kcal(1粒あたり)

3地方のポケモンが登場する通常パッケージ3種に加え、ピカチュウとディグダがデザインされたレアパッケージ2種を展開する。計5種のパッケージの内側には絵探しで遊べる仕掛けがあり、ピノを食べ終わった後もトレイを取り出して楽しめる。

ポケモンデザイン全10種+幻のポケモン･ミュウのデザインを採用したポケモンオリジナルピックや、ピカチュウ(顔)･ピカチュウ(後ろ)･モンスターボールの全3種のレア刻印が入ったトレイをランダムで封入した。

また、ピノガチャにも入れて楽しめるモンスターボールのパッケージクラフト付き(レアパッケージは対象外)。

◆「ピノ チョコアソート(ポケモンパッケージ)」「ピノ シーズンアソート(ポケモンパッケージ)」

種類別/名称:アイスクリーム･アイスミルク

内容量:210ml(21粒)

希望小売価格:650円(税別)

エネルギー:バニラ31kcal、アーモンド30kcal、チョコ32kcal、チョコミント31kcal、ストロベリー31kcal(各1粒あたり)

3地方のポケモンが登場するパッケージをそれぞれ3種展開する。個包装には、ポケモンのシルエットが印刷されており、全27種のポケモンによるシルエットクイズが楽しめる。

フレーバーは、チョコアソートがバニラ･アーモンド･チョコの3種、シーズンアソートがバニラ･ストロベリー･チョコミントの3種。チョコミントは、アソートタイプとしては初採用。

さらに、パッケージクラフト「ピノガチャ」を採用した。アソートパッケージ2箱を使って、個包装ピノ専用のガチャがつくれるクラフト。チョコアソート1箱とシーズンアソート1箱でもつくれる。「ピノ(ポケモンパッケージ)」の裏面パッケージで作れるモンスターボールを使って「ピノガチャ」に入れて遊ぶこともできる。

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