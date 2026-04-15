中条あやみ、岸谷五朗の朝に驚き「ミュージカルみたい」 岡田将生＆染谷将太は「おじいちゃん」
俳優の岡田将生が主演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（17日スタート／毎週金曜 後10：00）の放送直前スペシャルプレミアムイベントが15日、都内で行われ、岡田をはじめ、染谷将太、中条あやみ、井川遥、岸谷五朗、JPが登壇した。
【動画】中条あやみ、Travis Japan・宮近海斗を「ちゃか坊」呼びで岡田将生にツッコまれる
撮影現場の雰囲気について、岸谷は「岡田まーくんと染谷しょうちゃんが、心の優しいナイスガイで、ハートの温かい2人なんです。カメラが回るとサスペンスで厳しい世界を演じなきゃいけないんですが、その他の場所でとってもいい明るい現場」と絶賛。
さらに「しかもうちの署には“私の名前は中条あやみ”がいるんですけど、すごいうららかで、“私の名前は中条あやみ”が来ると、ワントーン現場が明るくなるすごい特殊な能力を持っている」と、中条が出演するCMのセリフをもじって称賛。中条が岸谷のイジりにノリノリでポーズをとり、岡田が“やめなさい”とばかりにツッコむ一幕も。
続けて「岸谷さんは朝いらっしゃると、お2人（岡田、染谷）はご覧の通り穏やかめな朝を迎えられるんですけど、ゆっくりで…」と中条が岡田と染谷と比べた岸谷の“朝”を紹介。岡田が「おじいちゃんみたいじゃん！」とツッコみ笑いが起こる中、中条は「本当におじいちゃんのようなお2人なんですけど、岸谷さんは朝の『おはようございます』がミュージカルみたいなんですよ。発声も朝からすごい」と対照的な様子を明かした。
ここで「もうすでに走ってこられてるから。温まってるんですよね？」と井川が聞くと、岸谷は「あったまっていますね、できあがっています」とニヤリ。中条は「それぐらいミュージカルかのように『おはようございます！』って言ってくれるので、すごい気持ちがいいですね」と伝えると、岸谷は照れ笑いを見せていた。
本作は、両親殺害事件の時効を公訴時効廃止のわずか2日前に迎えた兄弟が警察官となり、法では裁けない犯人を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田将生演じる兄・田鎖真と、染谷将太演じる弟・田鎖稔が、現代社会の凶悪事件と31年前の未解決事件の真相に迫る。プロデュースは『アンナチュラル』『MIU404』などで知られる新井順子氏が手がけ、主題歌は森山直太朗による「愛々」。
質屋の店主と情報屋の2つの顔をもつミステリアスな女性・足利晴子役を井川遥、真が所属する強行犯係のバディ刑事・宮藤詩織役を中条あやみ、係長・小池俊太役を岸谷五朗、法医学者・神楽健介をJPが演じる。
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撮影現場の雰囲気について、岸谷は「岡田まーくんと染谷しょうちゃんが、心の優しいナイスガイで、ハートの温かい2人なんです。カメラが回るとサスペンスで厳しい世界を演じなきゃいけないんですが、その他の場所でとってもいい明るい現場」と絶賛。
続けて「岸谷さんは朝いらっしゃると、お2人（岡田、染谷）はご覧の通り穏やかめな朝を迎えられるんですけど、ゆっくりで…」と中条が岡田と染谷と比べた岸谷の“朝”を紹介。岡田が「おじいちゃんみたいじゃん！」とツッコみ笑いが起こる中、中条は「本当におじいちゃんのようなお2人なんですけど、岸谷さんは朝の『おはようございます』がミュージカルみたいなんですよ。発声も朝からすごい」と対照的な様子を明かした。
ここで「もうすでに走ってこられてるから。温まってるんですよね？」と井川が聞くと、岸谷は「あったまっていますね、できあがっています」とニヤリ。中条は「それぐらいミュージカルかのように『おはようございます！』って言ってくれるので、すごい気持ちがいいですね」と伝えると、岸谷は照れ笑いを見せていた。
本作は、両親殺害事件の時効を公訴時効廃止のわずか2日前に迎えた兄弟が警察官となり、法では裁けない犯人を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田将生演じる兄・田鎖真と、染谷将太演じる弟・田鎖稔が、現代社会の凶悪事件と31年前の未解決事件の真相に迫る。プロデュースは『アンナチュラル』『MIU404』などで知られる新井順子氏が手がけ、主題歌は森山直太朗による「愛々」。
質屋の店主と情報屋の2つの顔をもつミステリアスな女性・足利晴子役を井川遥、真が所属する強行犯係のバディ刑事・宮藤詩織役を中条あやみ、係長・小池俊太役を岸谷五朗、法医学者・神楽健介をJPが演じる。