「TRF」のDJ KOO（64）が12日放送のテレビ東京「ぺこもぐキッチン」（日曜前11・00）にゲスト出演。パン好きになったきっかけについて語った。

同番組は、料理家の栗原心平氏がゲストの好みに合わせてレシピを紹介する料理番組。この日は、パン好きで知られるKOOを迎え、様々なパンの食べ方を提案する「春のパン祭り」を開催した。

パン好きになったきっかけについて、KOOは「もう10年近く前になるんですけど、大病をして北海道で入院をした」と告白。回復後、妻が買って来てくれたのが「ルタオさんの塩バターパンだった」と話した。

「それがもうおいしくて、パンってこんなにおいしいんだ」と開眼。「年間で1000個以上食べる、パン好きDJになりました」と語っていた。

KOOは、2017年に出演した同局「主治医が見つかる診療所」の検査で脳動脈瘤が発見された。入院、手術を経て「一週間遅ければ命の危険もあった」という状態から回復した。

昨年2月には自身のインスタグラムで、術後8年目の検査を受けたことを報告。「検査結果は問題なし！クリッピングも正常で新たな脳動脈瘤もありませんでした！！（良かったぁ）」とつづっていた。