遺体で発見の安達結希さんの親族から警察が事情を聞く　自宅は死体遺棄容疑で家宅捜索　【京都小学生行方不明】

京都府南丹市で3月23日から行方不明になっている安達結希さん（11）について、何者かが現場に遺体を遺棄した疑いがあるとして、安達さんの自宅に、15日朝、警察が死体遺棄容疑で家宅捜索に入った。また警察は親族から慎重に話を聞いている。

安達さんの自宅周辺には規制線が引かれ、多くの警察官が周囲を固めている。

自宅の前や周辺では、捜査員が巻き尺を手にして、何かの距離や長さを測ったり、メモを取る様子が見えた。

捜査関係者によると、捜索は自宅敷地内の住宅や倉庫などで行われているという。

また安達さんが通っていた小学校は、きのう臨時休校となっていたが、きょうは授業を再開している。教育委員会によると、今回の件を受けてショックを受けて学校を休んだ児童も数名いたという。

これまでの捜索で通学用カバンや、安達さんのものとみられる靴が見つかり、13日午後には、小学校から南西に2キロほど離れた山林であおむけに倒れた状態の遺体が見つかった。

司法解剖の結果、遺体は安達さんだと判明。死因について警察は「不詳」と説明し、死亡した時期については「3月下旬」としていた。

遺体には明らかな刺し傷など大きな外傷は確認されておらず、着衣についても目立った損傷はないという。

警察は事件性の有無などについて、引き続き調べる方針だったが、15日朝、安達さんの自宅に家宅捜索に入った。