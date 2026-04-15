「日本を訪れた」欧州名門が日本代表２選手を補強候補として視察と現地報道！森保ジャパン撃破→W杯３位に大貢献した“英雄”の後釜として獲得か
クロアチアの名門ディナモ・ザグレブが、日本代表の２選手に関心を持っているようだ。
同国のメディア『NACIONAL』によれば、かつてサンフレッチェ広島でプレーし、現在はD・ザグレブのスポーツディレクターを務めるダリオ・ダバツ氏が、補強候補を探るために来日。サンフレッチェ広島のGK大迫敬介と、柏レイソルのFW細谷真大に目をつけているという。
同メディアは、「選手の名前が判明した。ディナモのSDが選手を探しに日本を訪れていた。彼らが注目していた選手を明らかにする」と題した記事を掲載。こう伝えている。
「ザグレブにとって、夏の移籍市場でのGK獲得が最優先事項だ。（レンタル中の）ドミニク・リバコビッチが残留する可能性は非常に低いからだ。ディナモはフェネルバフチェに400万ユーロを支払うつもりはなく、仮に支払ったとしても、ジェノアやウディネーゼといったイタリアのクラブがリバコビッチに高額の年俸を提示する用意がある」
「補強候補の一人として、広島のGKケイスケ・オオサコが挙げられる。彼は26歳で、日本代表の控えGKでもある。2019年のコパ・アメリカで日本代表として出場した際は正GKを務めたが、初戦のチリ戦で４失点を喫した後、ベンチに下げられた。当時は19歳で、経験不足だった。2026年ワールドカップ予選では３試合に出場し、ディナモ・ザグレブが200万ユーロで獲得する可能性があるとされている」
リバコビッチといえば、カタール・ワールドカップの日本戦でPKを３本止めるなど、３位躍進に貢献したクロアチアのいわば英雄である。
記事は「24歳のFW、マオ・ホソヤも注目すべき選手だ。柏レイソルで161試合に出場し37得点を挙げている。細谷は非常にフィジカルが強く、ブルーノ・ペトコビッチのように完璧なボールコントロールを持ち、しかもスピードははるかに速い。自陣深くまでボールを受けに行き、受けたボールは驚異的な速さでパスを出す。細谷は日本代表としても９試合に出場し、３得点を挙げている」と続けた。
国内屈指の守護神とストライカーが海外に初挑戦するのか。今後の動きに要注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
同国のメディア『NACIONAL』によれば、かつてサンフレッチェ広島でプレーし、現在はD・ザグレブのスポーツディレクターを務めるダリオ・ダバツ氏が、補強候補を探るために来日。サンフレッチェ広島のGK大迫敬介と、柏レイソルのFW細谷真大に目をつけているという。
同メディアは、「選手の名前が判明した。ディナモのSDが選手を探しに日本を訪れていた。彼らが注目していた選手を明らかにする」と題した記事を掲載。こう伝えている。
「補強候補の一人として、広島のGKケイスケ・オオサコが挙げられる。彼は26歳で、日本代表の控えGKでもある。2019年のコパ・アメリカで日本代表として出場した際は正GKを務めたが、初戦のチリ戦で４失点を喫した後、ベンチに下げられた。当時は19歳で、経験不足だった。2026年ワールドカップ予選では３試合に出場し、ディナモ・ザグレブが200万ユーロで獲得する可能性があるとされている」
リバコビッチといえば、カタール・ワールドカップの日本戦でPKを３本止めるなど、３位躍進に貢献したクロアチアのいわば英雄である。
記事は「24歳のFW、マオ・ホソヤも注目すべき選手だ。柏レイソルで161試合に出場し37得点を挙げている。細谷は非常にフィジカルが強く、ブルーノ・ペトコビッチのように完璧なボールコントロールを持ち、しかもスピードははるかに速い。自陣深くまでボールを受けに行き、受けたボールは驚異的な速さでパスを出す。細谷は日本代表としても９試合に出場し、３得点を挙げている」と続けた。
国内屈指の守護神とストライカーが海外に初挑戦するのか。今後の動きに要注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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