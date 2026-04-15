英国の４人組人気バンド、クーラ・シェイカーが新作「ワームスレイヤー」（ソニー）を出した。

「光と闇の対決」と「翼を持つ少年」の物語を軸にした寓話（ぐうわ）的な詞を、１９６０年代後半のサイケデリックロックの影響を色濃くにじませた劇的なサウンドに乗せた。ボーカル、ギター担当の中心人物、クリスピアン・ミルズに聞いた。（編集委員 西田浩）

「世界は分断され、壊れかけている。まるで光と闇のような両極端が争っているように思える。ただ、争いの果ての破壊は何も生まない。団結して調和を求めるべきだというメッセージがアルバムの底流にある」

昨年４月に光と闇の対決を描いた「チャージ・オブ・ザ・ライト・ブリゲード」を発表して以来、４曲のシングルを出し、それらをすべて収録した新作となった。

「最初のシングルを出した時にはまだアルバムの全体像は固まっていなかったが、曲作りを進める過程でテーマが見えてきた」

翼を持つ少年が登場する曲が３曲、収められる。

「作家だった祖母が創作した童話が基。翼が生えていることで疎外され、サーカスで見せ物になっていた少年が最後には大空を舞い解放される。映画化を考えたこともあったが、残念ながら難しかった。今回のアルバムの世界観に合うと思い、楽曲化したんだ」

今の世界情勢に触発されて創作したが、「政治的なメッセージは一切ない」と強調する。「政治とか体制というものは一時的なもので、そこに寄ってしまうと、体制が変わった時に説得力を失う。僕は物事の本質に迫る物語を生み出したい」

６０〜７０年代ロックを愛するメンバーが集まっているだけに、古典的な音作りはデビュー以来一貫する。「その基礎のうえでアルバムごとに挑戦している。今回は表題曲がそれにあたるかな。三つのパートで構成される組曲的な作品で、アルバム中、最も重量感のあるサウンドに仕上げている。野心的な曲だと思う」

９６年のデビューアルバム「Ｋ」は、インド音楽の要素を導入した幻惑的な音作りが高く評価され、全英１位を獲得するなど世界的にヒットした。

「なぜこれだけの成功を収められたかは謎だ。あの時代に復古的な作風が新鮮だったのか？ あえて理屈をつければ、趣味性の高い音作りではあったが、旋律の親しみやすさやポップな感覚は大切にした」

９９年に２作目を出した後に一度、解散するが、２００６年に再結成してからは、安定した活動を続けている。初アルバムから３０年の節目となる今年は世界中をツアーする予定だという。「年末になると思うが、日本にも必ず行くよ」と語った。