◆大阪府知事杯争奪 第２２回大阪南さくら大会（１１、１２日・Ｊ：ＣＯＭサザンスタジアムほか） ▽小学生の部・準決勝 稲沢中央ボーイズ３―４滋賀大津ボーイズ

「大阪府知事杯争奪 第２２回大阪南さくら大会」は１２日、決勝が行われた。新入団生も加わった新チーム最初の大会で、岸和田阪和ボーイズ（大阪南支部）が優勝。ホスト大会で新世代がＶ発進を決めた。「大阪府知事賞争奪 第２９回大阪阪南大会」は４強が決定。住吉ボーイズ（大阪南支部）、天理ボーイズ（奈良県支部）などが勝ち上がった。ホストチームの大阪阪南支部では大阪狭山ボーイズ、堺初芝ボーイズがベスト８と健闘した。

勝負強さが光った。滋賀大津は準決勝の４回に一時勝ち越しを許したが、１点を追う５回。森、佐山の連続四球、堀江のバント安打で無死満塁とした。１番・北角の左犠飛で同点。さらに２死一、二塁から谷川が勝ち越し打を放った。３月末に入部したばかりの３番打者は「絶対打とうとストレートを狙っていた。うれしかった」。殊勲の決勝打に笑みを広げた。

決勝では初回に３失点し、なおも１死一、二塁で三輪主将が緊急登板。「絶対勝つ。点を取られないように投げた」と４回２／３を最小失点でしのいだ。打線は４点を追う３回無死二、三塁で北角が三塁強襲の適時打。大谷も中犠飛で続き２点を返した。大会連覇こそ逃したが、準優勝で意地を見せた三輪は「いいスタートが切れたし、もっといいチームになれると思う」と手応えを明かした。