◆大阪府知事杯争奪 第２２回大阪南さくら大会（１１、１２日・Ｊ：ＣＯＭサザンスタジアムほか） ▽小学生の部・決勝 岸和田阪和ボーイズ４―２滋賀大津ボーイズ

「大阪府知事杯争奪 第２２回大阪南さくら大会」は１２日、決勝が行われた。新入団生も加わった新チーム最初の大会で、岸和田阪和ボーイズ（大阪南支部）が優勝。ホスト大会で新世代がＶ発進を決めた。「大阪府知事賞争奪 第２９回大阪阪南大会」は４強が決定。住吉ボーイズ（大阪南支部）、天理ボーイズ（奈良県支部）などが勝ち上がった。ホストチームの大阪阪南支部では大阪狭山ボーイズ、堺初芝ボーイズがベスト８と健闘した。

うれし涙が止まらなかった。岸和田阪和が、新年度最初の大会で優勝。勝利の瞬間、マウンドで雄たけびを上げた西村は「うれしすぎて何も考えられない」と号泣した。

同日の準決勝は、初回２死から貝渕心が内野安打。４番・西村が「点を取る気持ちで打席に入った」と右越え三塁打で本塁に迎えた。先制のホームを踏んだ主将は直後のマウンドで無死満塁のピンチを招いたが、生還を許さず。３回からリリーフした溝畑も「絶対抑えて勝ちたいと思った」と４イニングをゼロに抑え、虎の子の１点を守り切った。

決勝では初回先頭の溝畑の左前打から１死満塁とし、平尾が先制打。さらに「何も考えずに全力で振った」という羽室が２点打で続き、３点を先行した。２回にも貝渕心の犠飛で１点。このリードを３投手の継投で２失点に抑えて逃げ切った。

１６年ぶりのホスト大会制覇。準々決勝を除く３戦で先発投手を務めたキャプテンは「緊張していたけど、いい試合をできた。みんな勝つ度にうまくなっていって、優勝できてめっちゃうれしい」と瞳を輝かせた。Ｖ発進を追い風に、チームの成長を加速させていく。