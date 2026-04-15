◆大阪府知事賞争奪 第２９回大阪阪南大会（１１、１２日・みなと堺グリーンひろば硬式野球場ほか） ▽中学生の部・準々決勝 大阪狭山ボーイズ１―８天理ボーイズ＝５回コールド＝

「大阪府知事杯争奪 第２２回大阪南さくら大会」は１２日、決勝が行われた。新入団生も加わった新チーム最初の大会で、岸和田阪和ボーイズ（大阪南支部）が優勝。ホスト大会で新世代がＶ発進を決めた。「大阪府知事賞争奪 第２９回大阪阪南大会」は４強が決定。住吉ボーイズ（大阪南支部）、天理ボーイズ（奈良県支部）などが勝ち上がった。ホストチームの大阪阪南支部では大阪狭山ボーイズ、堺初芝ボーイズがベスト８と健闘した。

ホストＶの夢は８強で散った。大阪狭山は初戦を１１得点でコールド勝ちし、３回戦は６回に２点差をひっくり返して時間切れの“サヨナラ突破”。勢いに乗って準々決勝に臨んだが、中原主将は「悔やむところがたくさんあった。修正して、勝てるチームを目指したい」と敗退に唇をかんだ。

持ち味は見せた。２、３回戦で計６本の長打を放った打力と機動力を発揮。２回１死で石川が「完璧な手応えだった」と中越えの三塁打。快足で余裕をもって三塁に到達し、雄たけびを上げた。続く尾島がバントで転がし、悠々生還。３回戦でもスクイズを決めた８番打者は「どんなボールでも走者をかえすことしか考えていない」と練習の成果を示した。

結果的にコールド負けしたが、３回に追いつかれるまでは１点リードと優勢に運んだ。不運な失策も失点につながり、涙。この悔しさをバネに強くなる。