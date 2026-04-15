◆大阪府知事賞争奪 第２９回大阪阪南大会（１１、１２日・みなと堺グリーンひろば硬式野球場ほか） ▽中学生の部・準々決勝 大阪狭山ボーイズ１―８天理ボーイズ＝５回コールド＝

「大阪府知事杯争奪 第２２回大阪南さくら大会」は１２日、決勝が行われた。新入団生も加わった新チーム最初の大会で、岸和田阪和ボーイズ（大阪南支部）が優勝。ホスト大会で新世代がＶ発進を決めた。「大阪府知事賞争奪 第２９回大阪阪南大会」は４強が決定。住吉ボーイズ（大阪南支部）、天理ボーイズ（奈良県支部）などが勝ち上がった。ホストチームの大阪阪南支部では大阪狭山ボーイズ、堺初芝ボーイズがベスト８と健闘した。

天理がノッてきた。初戦から２戦連続逆転勝ちで、特に２回戦はタイブレークの延長１１回逆転サヨナラ突破。接戦をモノにした勢いが加わり、３回戦に続き準々決勝もコールド勝ちで決めた４強に中村主将は「試合の入り方が大事。始まる前から、全員が相手を撃破する気持ちで臨んでいる」と自信をみなぎらせた。

先発・天野が力投した。２回に三塁打とスクイズで先取点を許したが、ベンチに戻り「もう一度気持ちをつくり直した」。好調時の感覚を思い返してマウンドに戻ると、３回以降をパーフェクトに抑えてみせた。

打線は４回に１点勝ち越し、なおも２死満塁。桑田が走者一掃の二塁打を放ち、突き放した。５回にも飯降の二塁打を起点に３点を加えて、コールド勝ち。あと２試合、押せ押せで勝ち切る。