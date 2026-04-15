◆大阪府知事賞争奪 第２９回大阪阪南大会（１１、１２日・みなと堺グリーンひろば硬式野球場ほか） ▽中学生の部・準々決勝 住吉ボーイズ７―３大阪箕面ボーイズ

「大阪府知事杯争奪 第２２回大阪南さくら大会」は１２日、決勝が行われた。新入団生も加わった新チーム最初の大会で、岸和田阪和ボーイズ（大阪南支部）が優勝。ホスト大会で新世代がＶ発進を決めた。「大阪府知事賞争奪 第２９回大阪阪南大会」は４強が決定。住吉ボーイズ（大阪南支部）、天理ボーイズ（奈良県支部）などが勝ち上がった。ホストチームの大阪阪南支部では大阪狭山ボーイズ、堺初芝ボーイズがベスト８と健闘した。

最終回の逆転劇で住吉が４強を決めた。準々決勝の見せ場は、１点を追う７回。先頭・大西のこの日、３本目の快音で幕が開けた。１死一、二塁から山下主将の安打で満塁とし、方城が逆転の３点二塁打。「最低でも１点を取る打撃を心がけた」という一打でヒーローになった。その後も、途中出場の大谷や生見の安打などで２点を追加。５得点で勝利を決定づけた。

３回戦までの３試合で計３４得点した自慢の打線はもちろん、投手力と守備力も安定。先発・松本が５回２／３を３失点と試合をつくり、守備陣も無失策で支えた。それでも、山下は「他にも得点できる場面はあった。そこで、あと一本出なかった物足りなさが残った。強さを見せつけるには優勝しかない」と油断なし。先に続く大舞台へ向けて、頂点だけを意識した。