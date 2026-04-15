ドル安圏での様子見続く＝オセアニア為替概況
ドル安圏での様子見続く＝オセアニア為替概況
15日のオセアニア市場は落ち着いた動きとなった。豪ドルは今週初めに下げた後、昨日海外市場まで一転して豪ドル高の展開。対ドルでは週初の0.6986ドルから昨日NY午前に0.7148ドルまで上値を伸ばした。
その後0.7110ドル台まで調整売りが入って今日の朝を迎えると、0.71台前半でのもみあいに終始。オセアニア/東京時間は若干の豪ドル買いが見られたが、0.7144ドルまでと、昨日の高値にも届かずとなっている。
対円ではドル円の159円台回復もあって買いが目だち、東京午後に113.54円まで上昇した。
NZドルも対ドルで昨日の高値圏もみ合い。今日のレンジは0.5893-0.5909と16ポイントレンジ。対円では93.64-93.97レンジ。
04/14 09:30 Westpac消費者信頼感指数 （4月） 結果 -12.5% 前回 1.2% （前月比）
04/14 10:30 NAB企業景況感 （3月） 結果 6.0 前回 7.0 （NAB企業景況感）
04/16 10:30 雇用統計 （3月） 予想 1.9万人 前回 4.89万人 （雇用者数）
04/16 10:30 雇用統計 （3月） 予想 4.3% 前回 4.3% （失業率）
04/16 10:30 雇用統計 （3月） 前回 -3.05万人 （正規雇用者数）
04/16 10:30 雇用統計 （3月） 前回 7.94万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）
15日のオセアニア市場は落ち着いた動きとなった。豪ドルは今週初めに下げた後、昨日海外市場まで一転して豪ドル高の展開。対ドルでは週初の0.6986ドルから昨日NY午前に0.7148ドルまで上値を伸ばした。
その後0.7110ドル台まで調整売りが入って今日の朝を迎えると、0.71台前半でのもみあいに終始。オセアニア/東京時間は若干の豪ドル買いが見られたが、0.7144ドルまでと、昨日の高値にも届かずとなっている。
対円ではドル円の159円台回復もあって買いが目だち、東京午後に113.54円まで上昇した。
NZドルも対ドルで昨日の高値圏もみ合い。今日のレンジは0.5893-0.5909と16ポイントレンジ。対円では93.64-93.97レンジ。
04/14 10:30 NAB企業景況感 （3月） 結果 6.0 前回 7.0 （NAB企業景況感）
04/16 10:30 雇用統計 （3月） 予想 1.9万人 前回 4.89万人 （雇用者数）
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04/16 10:30 雇用統計 （3月） 前回 -3.05万人 （正規雇用者数）
04/16 10:30 雇用統計 （3月） 前回 7.94万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）