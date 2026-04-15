これからの予定【経済指標】
【インド】
卸売物価指数（WPI）（3月）15:30
予想 3.5% 前回 2.13%（前年比)
【ユーロ圏】
フランス消費者物価指数（確報）（3月）15:45
予想 0.9% 前回 0.9%（前月比)
予想 1.7% 前回 1.7%（前年比)
ユーロ圏鉱工業生産指数（2月）18:00
予想 0.5% 前回 -1.5%（前月比)
予想 -0.8% 前回 -1.1%（-1.2%から修正）（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/04 - 04/10）20:00
予想 N/A 前回 -0.8%（前週比)
ニューヨーク連銀製造業景気指数（4月）21:30
予想 -0.4 前回 -0.2
輸入物価指数（3月）21:30
予想 2.2% 前回 1.3%（前月比)
予想 3.9% 前回 1.3%（前年比)
輸出物価指数（3月）21:30
予想 1.7% 前回 1.5%（前月比)
予想 N/A 前回 3.5%（前年比)
NAHB住宅市場指数（4月）23:00
予想 N/A 前回 38.0
対米証券投資（2月）16日05:00
予想 N/A 前回 155.0億ドル
【ブラジル】
小売売上高（2月）21:00
予想 1.3% 前回 2.8%（前年比)
※予定は変更されることがあります。
卸売物価指数（WPI）（3月）15:30
予想 3.5% 前回 2.13%（前年比)
【ユーロ圏】
フランス消費者物価指数（確報）（3月）15:45
予想 0.9% 前回 0.9%（前月比)
予想 1.7% 前回 1.7%（前年比)
ユーロ圏鉱工業生産指数（2月）18:00
予想 0.5% 前回 -1.5%（前月比)
予想 -0.8% 前回 -1.1%（-1.2%から修正）（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/04 - 04/10）20:00
予想 N/A 前回 -0.8%（前週比)
ニューヨーク連銀製造業景気指数（4月）21:30
予想 -0.4 前回 -0.2
輸入物価指数（3月）21:30
予想 2.2% 前回 1.3%（前月比)
予想 3.9% 前回 1.3%（前年比)
輸出物価指数（3月）21:30
予想 1.7% 前回 1.5%（前月比)
予想 N/A 前回 3.5%（前年比)
NAHB住宅市場指数（4月）23:00
予想 N/A 前回 38.0
対米証券投資（2月）16日05:00
予想 N/A 前回 155.0億ドル
【ブラジル】
小売売上高（2月）21:00
予想 1.3% 前回 2.8%（前年比)
※予定は変更されることがあります。